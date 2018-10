Vučić je v Moskvě. Žádá Putina o podporu ohledně Kosova

Srbský prezident Aleksandar Vučić bude v úterý při setkání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem v Moskvě žádat o politickou podporu ohledně řešení problémů kolem Kosova. Řekl to v ruské metropoli. Některá srbská média zaznamenala i to, že se k libosti Moskvy nepřímo přihlásil k názoru, že referendum v Makedonii o dohodě s Řeckem a vstupu do NATO a EU skončilo pro tamní vládu nezdarem.

"Přijel jsem (do Moskvy), abych požádal o podporu pro Srbsko, konkrétní politickou podporu. Věřím, že ji od prezidenta Putina dostaneme, jako jsme ji měli i v předchozím období," řekl Vučić podle televize B92 v odpovědi na otázku, zda bude u Putina žádat o konkrétní podporu ohledně dění v Kosovu.

Hovořit se svým protějškem chce také o ekonomické spolupráci a obchodní výměně. Naděje vkládá rovněž do zvýšení ruských investic v Srbsku, ale i srbských v Rusku.

Vučić za Putinem přijel do Moskvy už v květnu, kdy se tam rovněž zúčastnil oslav konce druhé světové války. S ruským prezidentem už tehdy hovořili o situaci kolem Kosova, ale také o dodávkách pro srbskou armádu.

Srbský prezident mimo jiné zareagoval i na výsledek nedělního referenda, v němž měli makedonští voliči zaujmout stanovisko k tomu, zda podporují vstup do NATO a EU a zároveň i dohodu s Řeckem, která začlenění Makedonie do těchto organizací umožní. Přes 90 procent hlasujících odpovědělo "ano", referendum ale přesto nebylo platné, protože se ho zúčastnilo méně než 37 procent Makedonců oprávněných hlasovat. Nicméně premiér Zoran Zaev a s ním i někteří unijní politici výsledek nepovažují za prohru.

Vučić dal ale najevo opačný názor, který je v souladu s nevraživým pohledem Moskvy na příklon balkánských zemí k Západu, zejména na jejich směřování do Severoatlantické aliance. Na jedné straně srbský prezident řekl, že "není na něm, aby se vměšoval do záležitostí svrchovaného státu", na straně druhé ale hned dodal, že si neumí představit, že "pozvu národ na referendum, přijde 25, 35 procent a já povím 'vyhráli jsme'".