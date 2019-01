Zatkli senátora podezřelého z organizovaného zločinu

V Rusku byl přímo v jednacím sále zatčen člen horní komory parlamentu Rauf Arašukov. Podle vyšetřovatelů je 32letý senátor za severokavkazskou Karačajsko-čerkeskou autonomní republiku podezřelý z organizované kriminality, stejně jako z účasti na dvou vraždách. Agentura TASS uvedla, že senátory na začátku zasedání s případem seznámil generální prokurátor Jurij Čajka.

Během jeho vystoupení se snažil Arašukov podle médií sál opustit, ale neuspěl. Jednací sál zablokovali agenti Federální bezpečnostní služby (FSB). Reagovat na vystoupení Čajky Arašukov odmítl.

Mluvčí Vyšetřovacího výboru Ruské federace Svetlana Petrenková upřesnila, že vyšetřovatelé zákonodárce podezírají, že se podílel na dvou vraždách spáchaných v roce 2010. Oběťmi byli místopředseda karačajsko-čerkeského mládežnického hnutí Aslan Žukov a poradce prezidenta autonomní republiky Fral Šebzuchov. O podílu Arašukova na těchto vraždách a na dalších závažných zločinech podle médií svědčí řada důkazů, včetně tří svědeckých výpovědí.

V Petrohradu byl zatčen i senátorův otec, bohatý podnikatel Raul Arašukov, který je podezřelý, že je zapojen do krádeží zemního plynu společnosti Gazprom v celkové hodnotě více než 30 miliard rublů (přes deset miliard Kč). Tato trestná činnost, kvůli níž je zákonodárce Rauf Arašukov také vyšetřován, byla podle mluvčí Petrenkové páchána několik let.

Nejmladší člen horní komory ruského parlamentu Arašukov je podle ruské redakce BBC znám jako milovník poezie, zapékaných toustů a wrestlingu. "Odpouštějte svým nepřátelům - to je nejlepší způsob, jak je vyvést z míry," radil v příspěvcích na sociálních sítích, které mnohdy začínaly muslimským pozdravem.

Za dva a půl roku v Radě federace, tedy horní parlamentní komoře, se stal spoluautorem jediné předlohy, spolu s dvěma desítkami dalších zákonodárců, návrh se ale ještě nedostal ani do prvního čtení. Jeho manželka vlastní firmu s muslimskou módou, která má salon i v Moskvě.

Vinu nepřiznal

Za posledních deset let bylo trestně stíháno přinejmenším 12 bývalých ruských senátorů. Imunity byl ale až dosud zbaven jediný ze stávajících členů horní komory parlamentu, a to v roce 2014. Léta se ale už nestalo, aby člen parlamentu byl zadržen přímo v zasedacím sále. Ve službě státu působí Arašukov už od svých 18 let, kdy se stal poslancem městského sněmu ve Stavropolu. Později byl ministrem práce, vicepremiérem a poradcem prezidenta autonomní republiky či ředitelem pobočky Gazpromu.

Při výslechu podle mluvčí Petrenkové prohlásil, že neovládá dobře ruštinu a požádal o tlumočníka, který mu byl poskytnut. Obhajoba to ale popřela jako výmysl, senátor prý hovoří rusky dobře a tlumočníka přizvali vyšetřovatelé "pro jistotu". K vině se Arašukov podle agentury Interfax nepřiznal.

Vládní strana Jednotné Rusko, za kterou Arašukov podle BBC vždy loajálně hlasoval, mu pozastavila členství. Arašukovův předchůdce byl - dva roky po rezignaci z mandátu senátora - uvězněn za podvod.