Získal utajované informace, tvrdí Moskva o Kanaďanovi

Kanaďan, který byl minulý týden zadržen v Moskvě kvůli podezření ze špionáže, prý v tamním hotelu Metropol získal nosič dat s utajovanými informacemi. Ve čtvrtek o tom informuje agentura Rosbalt. Rodina Američana Paula Whelana v úterý uvedla, že je nevinný a že se do Ruska vydal na svatbu.

Paměťový klíč, na němž prý byla uložena jména spolupracovníků ruských tajných služeb, Whelanovi v jeho hotelovém pokoji předal jistý ruský občan. Po několika minutách tam vtrhli příslušníci ruské tajné služby FSB, nosič dat Whelanovi zabavili a jeho zatkli. Za výzvědnou činnost mu hrozí deset až 20 let za mřížemi.

Paul Whelan, který umí rusky, se prý asi před deseti let zaregistroval na internetových stránkách oblíbených v Rusku. Některé jeho známé si podle ruských tajných služeb vytipovaly americké tajné služby kvůli tomu, že mohli mít přístup k utajovaným informacím.

Here's what we know about Paul Whelan, the US citizen accused of spying in Russia https://t.co/bBTkFZEgOH pic.twitter.com/8dryVU3ku7