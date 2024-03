Rusko navzdory omezením, které předepsal Mezinárodní olympijský výbor, nesmí bojkotovat letní hry v Paříži

Rusko navzdory omezením, které předepsal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), nesmí bojkotovat letní hry v Paříži. Uvedl to ministr sportu Oleg Matycin, napsala agentura AFP.

Ruští a běloruští sportovci smějí kvůli pokračující agresi na Ukrajině startovat pod pěti kruhy jen jako neutrální jednotlivci. Musí se obejít bez národních symbolů včetně hymny a vlajky a nesmějí se účastnit kolektivních soutěží. MOV navíc připouští pouze start sportovců s ruským nebo běloruským pasem, kteří nemají vazbu na armádu a nepodpořili válku na Ukrajině.

Například hvězdný ruský plavec Kliment Kolesnikov považuje takové podmínky za nepřijatelné a na OH do Paříže se nechystá, i kdyby se kvalifikoval. Bojkot dříve kvůli "diskriminačním podmínkám" nevyloučili ani ruští politici včetně prezidenta Vladimira Putina.

Ruský ministr sportu se ale nyní vyjádřil proti němu. "Nesmíme se obracet zády, odstřihávat se nebo bojkotovat tuto aktivitu. Musíme si co možná nejvíce zachovat možnost dialogu a účasti v soutěžích," řekl Matycin agentuře TASS. "Je velmi důležité poskytnout našemu lidu příležitost ukázat ve férovém boji, jak skvělá sportovní země jsme," doplnil.

Za nestandardních podmínek se Rusko účastnilo olympijských her ještě před invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Kvůli systematickému dopingu závodili Rusové na ZOH 2018 v Pchjongčchangu, OH 2021 v Tokiu i ZOH 2022 v Pekingu v neutrálních barvách jako "olympijští sportovci z Ruska". To ale mohli na olympijských hrách stavět i družstva.