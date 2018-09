Rusko neoslabí tempo vývoje nových zbraní, řekl Putin

Rusko bude dál vyvíjet perspektivní zbrojní systémy, které zařadí do výzbroje své armády v příštích desetiletích. Na schůzi armádního kolegia to v Moskvě prohlásil prezident Vladimir Putin. "Státní program modernizace zbrojního arzenálu, jehož realizace byla letos zahájena, by měl vyvrcholit v roce 2027," řekl Putin.

Útvary ruské armády by měly v budoucnu dostat ty nejmodernější zbraně včetně těžkých mezikontinentálních raket Sarmat, stíhaček páté generace Su-57, obrněnců na platformě Armata nebo protiraketových systémů S-500, uvedl ruský prezident.

Program modernizace vychází ze současného stavu vědy a rovněž ze zkušeností, které ruská armáda získala účastí v bojových operacích v Sýrii, konstatoval Putin. Na boji s protivládními povstalci, do něhož se Rusko zapojilo v roce 2015, se v Sýrii podílelo ruské letectvo a raketové vojsko. Testy v ostrém bojovém režimu absolvovaly zejména rakety s plochou dráhou letu Kalibr.

Podle západních, ale i některých ruských odborníků má Kreml s modernizací armády větší problémy, než navenek připouští. Nepříliš úspěšný je například program Armata, okázale demonstrovaný na vojenské přehlídce v Moskvě v roce 2015. Na platformě Armata může podle ruských expertů být vyprojektováno kromě tanku i bojové vozidlo pěchoty, samohybné dělo nebo obrněný transportér.

Problémy naznačil letos v létě místopředseda ruské vlády Jurij Borisov, který má v kabinetu premiéra Dmitrije Medveděva na starosti armádní výzbroj. Armáda podle něj nemá v úmyslu nakupovat velké množství nových tanků Armata nebo transportérů ruské výroby Bumerang, protože jsou příliš drahé. "Proč bychom měli Armatami vyzbrojit armádu, stačí nám tank T-72," prohlásil podle listu Kommersant Borisov.

Loni ruská státní zbrojní firma Rostěch oznámila, že masová výroba nových tanků Armata začne oproti plánům o rok později, tedy v roce 2019. Cena za kus se má pohybovat kolem 250 milionů rublů (88 milionů korun); tržní cena tanku T-72 je kolem 70 milionů rublů.