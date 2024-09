Rusko neprovede testy jaderných zbraní, pokud tak neučiní USA, zaznělo z Moskvy

Rusko neprovede testy jaderných zbraní, pokud se k nim neuchýlí Washington, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Učinil tak v době, kdy se objevily spekulace, že by Kreml mohl upustit od postsovětského moratoria na jaderné testy, zatímco západní země zvažují, zda povolí Kyjevu, aby jejich zbraněmi mohl udeřit na území Ruska, podotkla agentura Reuters.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už třetím rokem a Ukrajinci naléhají na své spojence, aby jejich zbraněmi dlouhého doletu mohli zasahovat i ruský týl.

Velitel ruského jaderného polygonu na souostroví Nová země (Novaja zemlja) Andrej Sinicyn minulý týden řekl státnímu listu Rossijskaja gazeta, že jím spravovaný prostor je připraven kdykoliv znovu začít s nukleárními zkouškami, pokud k tomu z Moskvy přijde rozkaz. Někdejší Sovětský svaz na polygonu na Nové zemi v Severním ledovém oceánu podnikl více než 200 jaderných testů. Místo bedlivě sledují západní špionážní satelity, loni v létě satelitní snímky z otevřených zdrojů ukázaly, že se na základně staví.

Ruský prezident Vladimir Putin, který je odpovědný za největší arzenál jaderných zbraní na světě, loni podepsal zákon o odstoupení Ruska od ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Spojené státy stejnou smlouvu sice podepsaly, ale nikdy ji neratifikovaly. Ruští diplomaté loni na podzim tvrdili, že Moskva jaderné zkoušky neobnoví, pokud tak neučiní Washington. Letos v červnu Putin řekl, že Rusko by takový test mohlo provést, pokud to bude potřeba, ale že to v současnosti nepovažuje za nutné.

"Nic se nezměnilo," řekl nyní Rjabkov ruským tiskovým agenturám ke spekulacím, že by test jaderných zbraní mohl být ruskou odpovědí na ukrajinské údery v hloubi Ruska západními zbraněmi. "Jak definoval a formuloval prezident Ruské federace, můžeme takové testy provádět, ale neprovedeme je, pokud se takových kroků zdrží USA," dodal Rjabkov.

Náměstek ruského ministra dodal, že přípravy v jaderném testovacím středisku Rusko podniklo v reakci na kroky USA, které podle něj zlepšily svou testovací infrastrukturu. Nová zařízení a tunely vybudovaly na svých jaderných testovacích základnách USA, Rusko i Čína, informovala v roce 2023 stanice CNN.

Zatímco USA podnikly poslední nukleární test v roce 1992, Moskva nepodnikla test jaderných zbraní od roku 1990. Někteří západní a ruští analytici ale upozorňují, že Putin by takovou zkoušku mohl nařídit s cílem odstrašit Západ v případě, pokud umožní používat Ukrajině své zbraně dlouhého doletu k útokům v ruském týlu.

Ruská vojenská agrese na Ukrajině vyvolala nejhorší konfrontaci mezi Moskvou a Západem od karibské krize v roce 1962, která je považována za dobu, kdy se USA a SSSR nejvíce přiblížily jaderné válce, podotkl Reuters. V roce 1985 sovětský vůdce Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan prohlásili, že jadernou válku nelze vyhrát a nesmí nikdy začít.