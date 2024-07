Scholz je pro přísné kontroly na hranicích, nelegální migrace musí klesnout

Německo chce pokračovat s přísnými kontrolami na svých hranicích. V rozhovoru, který zveřejnil deník Saarbrücker Zeitung, to řekl německý kancléř Olaf Scholz, píše agentura DPA. Podle šéfa německé vlády se musí snížit počty lidí, kteří přichází do Německa nelegálně. Německo provádí kontroly na hranicích se Švýcarskem, Rakouskem, Českou republikou či Německem. Kvůli olympijským hrám je zavedlo i na hranicích s Francií.

"V obecné rovině je naším úmyslem pokračovat s přísnými kontrolami na německých hranicích," uvedl Scholz. Cílem je podle něj omezit nelegální migraci. "Počet (migrantů bez oprávnění) musí klesnout," uvedl dále kancelář.

Příchod nové pracovní síly do Německa je podle Scholze žádoucí. Šéfové německých firem si ostatně stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly. "Je tu ale mnoho lidí, kteří k nám přichází nelegálně, tvrdí, že hledají úkryt před pronásledováním, ale pak nejsou schopni poskytnout důvod pro udělení azylu," dodal německý kancléř.

Německo ve snaze omezit nelegální migraci provádí od roku 2015 kontroly na hranicích s Rakouskem a od loňského podzimu tuto ochranu rozšířilo i na pomezí s Českem, Polskem a Švýcarskem. Na hranicích s těmito třemi státy kontroly zůstanou podle agentury DPA nejméně do 15. prosince. Němečtí politici ale mluví o tom, že by kontroly mohly trvat i déle. Kvůli olympijským hrám jsou i kontroly na hranicích s Francií, a to do 30. září.