Senát vyzývá k zapojení Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích

Vláda by měla podle Senátu pokračovat v podpoře zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací, které se věnují zdraví, změně klimatu, mezinárodnímu zločinu a bezpečnosti civilního letectví. Horní parlamentní komora k tomu dnes opětovně vyzvala kabinet Petra Fialy (ODS). Podobnou výzvu vládě adresovala už před rokem, podobně jako nyní na podnět svého zahraničního výboru. Čínský režim, který považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, se proti tomu tehdy ohradil.

Tchaj-wan by se mohl podle Senátu minimálně jako pozorovatel zapojit do činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO), Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCC), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Interpolu. Stanovy těchto organizací to podle senátorů umožňují "bez ohledu na otázku státnosti".

Tchaj-wan se jako pozorovatel podílel na činnosti WHO do roku 2016, než o toto členství na nátlak Číny přišel. Čína si nepřeje, aby Tchaj-wan seděl ve stejné místnosti," řekl předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý). Uvedl, že WHO bude mít každoroční zasedání za dva týdny a že se jeho jednání jako pozorovatelé účastní nevládní organizace, soukromé firmy i "podregiony".

"Začlenění Tchaj-wanu do činnosti uvedených mezinárodních organizací je klíčové pro udržení míru a stability v tchajwanském průlivu a v regionu Indo-Pacifiku a zajištění stability světového obchodu i dodavatelských řetězců," konstatoval Senát ve výzvě. Připomenul, že vláda označila Tchaj-wan za jednoho z klíčových partnerů ČR v indopacifickém regionu. Zapojení Tchaj-wanu do činnosti uvedených organizací může podle senátorů výrazně zlepšit řešení globálních problémů.

Čínské velvyslanectví v Praze označilo loni obdobnou senátní výzvu za "závažné poškození politického závazku České republiky pro jednu Čínu a hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny". Účast Tchaj-wanu v činnostech mezinárodních organizací včetně aktivit ve WHO se musí podle něj řešit v souladu s principem jedné Číny, který považuje za politický základ pro rozvoj vztahů Číny s ČR i dalšími zeměmi.

Senát, jehož předseda Miloš Vystrčil (ODS) před třemi lety návštěvou ostrovní země inicioval intenzivnější vzájemné kontakty a spolupráci ČR a Tchaj-wanu, by se měl podle výboru stát také jedním z pořadatelů letošního česko-tchajwanského obchodního fóra. Konat by se mělo ve spolupráci se sdruženími podnikatelů ve dnech 18. až 20. července.

Schválením výzvy květnová schůze horní parlamentní komory skončila. Senátoři se znovu sejdou koncem měsíce, kdy by měli rozhodnout mimo jiné o kandidátech na ústavní soudce.