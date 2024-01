Severokorejská armáda dnes opět ostřeluje námořní hranici s Jižní Koreou

Severokorejská armáda dnes znovu vyslala střely na stejné místo severně od ostrova Jeonpchjong u námořní hranice s Jižní Koreu jako v posledních dnech. Oznámila to jihokorejská tisková agentura Jonhap. Střelba byla ohlášena poté, co vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una Kim Jo-čong pohrozila, že armáda v případě provokace proti KLDR okamžitě odpoví. Podle agentury Reuters o tom informovala státní severokorejská tisková agentura KCNA. Komentáře Kim Jo-čong přišly poté, co jihokorejská armáda uvedla, že Sever už v sobotu vypálil více než 60 dělostřeleckých granátů v blízkosti sporné námořní hranice s Jižní Koreu, a to po podobné páteční salvě více než 200 střel.

"Dovolte mi, abych ještě jednou jasně řekla, že naše armáda má již odjištěné zbraně," uvedla Kim Jo-čong v prohlášení, které zveřejnila KCNA. Naše armáda v případě byť jen malé provokace okamžitě odpoví, dodala a sobotní střelbu popřela.

Jižní Korea v pátek v reakci na dělostřeleckou palbu uspořádala vlastní palebné cvičení na moři. Jihokorejská tisková agentura Jonhap uvedla, že po sobotních událostech se ale nic podobného neplánuje. Po dnešní střelbě jihokorejská armáda vyzvala Severní Koreu, aby ukončila vojenské aktivity zvyšující napětí u hranic, a varovala, že Severní Korea bude čelit drtivé reakci.

Úřady v pátek varovaly obyvatele jihokorejských pohraničních ostrovů ve Žlutém moři, aby se ukryli v protileteckých krytech. Nebyly ale hlášeny žádné případy, kdy by střely dopadly za námořní hranici. Dnes úřady podle agentury AFP obyvatelům rozeslaly na mobilní telefony zprávy s výzvou, aby zůstali doma. "V současné době je slyšet severokorejská dělostřelba," stálo ve zprávách.

Pchjongjang již v minulých letech podobnou dělostřeleckou palbu do oblasti zamířil a označil ji za varování pro Jižní Koreu kvůli jejím vojenským aktivitám. KLDR podle Soulu dělostřelbou v nárazníkové zóně nedaleko námořní hranice porušuje mezikorejskou dohodu z roku 2018, jejímž cílem bylo zmírnit napětí na Korejském poloostrově.