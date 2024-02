Škodliviny usazené v půdě mohou znovu znečistit ovzduší, poukázala na to nová studie mezinárodního týmu vědců

Nová studie mezinárodního týmu vědců poukázala na významné, ale dosud přehlížené riziko pro životní prostředí. Vědci zjistili, že půda, zejména v obydlených a industrializovaných oblastech, není jen pasivním úložištěm polycyklických aromatických sloučenin (PAC). Škodlivé látky se z ní mohou znovu uvolňovat a šířit i do vzdálených lokalit. Výzkum publikoval vědecký časopis Science of the Total Environment.

"Tento jev vede ke zhoršení kvality ovzduší a zvyšuje jeho negativní dopady na lidské zdraví a ekosystém jak v obydlených, tak v odlehlých lokalitách," uvedl mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot, který na publikaci upozornil novináře.

Mezi polycyklické aromatické sloučeniny se řadí některé široce rozšířené toxické znečišťující látky, které vznikají spalováním nafty, benzinu, oleje nebo uhlí. Dostávají se do ovzduší, poté se kumulují v půdě. Převážně v létě se z půdy znovu vypařují a šíří do okolí.

"Tyto opětovné emise by mohly významně přispět k nárůstu koncentrací PAC v okolním ovzduší zdrojových oblastí, i když tento příspěvek zatím nelze kvantifikovat. Evropská unie se dlouhodobě snaží snížit emise, ale na základě naší studie se lze domnívat, že problém představují také sekundární emise PAC, které byly doposud přehlížené," uvedl Gerhard Lammel z Centra RECETOX Masarykovy univerzity.

Výzkum dále popisuje "kobylčí efekt". Podobně jako hejna kobylek i toxické sloučeniny mohou urazit dlouhou vzdálenost od svých zdrojových oblastí, čímž rozšiřují nebezpečné dopady na životní prostředí a lidské zdraví.