Skupina Izraelců dnes v ranní špičce v Tel Avivu asi na půl hodiny zablokovala dálnici, žádala dohodu o příměří v Gaze

Skupina Izraelců dnes v ranní špičce v Tel Avivu asi na půl hodiny zablokovala dálnici a opět požadovala dohodu izraelské vlády s palestinským hnutím Hamás o propuštění rukojmích, které palestinští ozbrojenci drží už sedm měsíců. V Izraeli by měl dnes o dohodě o příměří jednat šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns, informoval server The Times of Israel (ToI). V úterý odjela izraelská delegace k rozhovorům o dočasném klidu zbraní v Pásmu Gazy do Káhiry.

Dnešní ranní demonstrace se zúčastnili i příbuzní lidí, které Hamás unesl při útoku na Izrael loni 7. října, kdy také zabil na 1200 lidí. Z asi 250 unesených propustil Hamás přibližně polovinu, z ní drtivou většinu koncem listopadu, kdy se podařilo dojednat dosud jediné příměří v této válce a kdy Izrael výměnou propustil asi 250 palestinských vězňů, většinou žen a mladistvých.

Protesty za dohodu o příměří se v Izraeli konají od loňska, a letos téměř každý den. Dnes přinesli demonstrující na dálnici v Tel Avivu obrovský transparent s nápisem "Zachraňte ty, kteří ještě mohou být zachráněni". Podle izraelských médií totiž několik desítek rukojmích už zřejmě v zajetí zemřelo.

Uzavření dohody o příměří, kterou zprostředkovávají Spojené státy, Egypt a Katar, se nedaří zejména kvůli tomu, že Hamás trvá na zárukách trvalého příměří a požaduje stažení izraelské armády z Pásma Gazy. Izraelská vláda však opakuje, že jejím cílem je zničení Hamásu, což mnozí považují za nemožné.

Izraelská armáda v Pásmu Gazy od loňského října zabila už nejméně 13.000 bojovníků Hamásu. Podle tamních úřadů ovládaných Hamásem ale při její ofenzivě a masivním bombardování zemřelo nejméně 34.700 Palestinců, většinou civilistů.

Z pondělí na úterý zahájil Izrael pozemní operaci v části Rafáhu, což je oblast, kam před boji od října utekl přes milion lidí z dalších části Pásma Gazy. Ani ne den před tím, v pondělí ráno, izraelská armáda začala vyzývat civilisty ve východní části Rafáhu, aby se evakuovali k pobřeží do oblasti Mavásí, která už je ale přeplněná a zcela zastavěná stany s uprchlíky, či do blízkého města Chán Júnis, které je ale zcela zničené dřívějším izraelským bombardováním.

V úterý izraelská armáda také obsadila přechod Rafáh z palestinské strany a uzavřela ho dočasně pro humanitární pomoc. Tento přechod z Egypta byl přitom hlavním vstupem dodávek potravin a další pomoci do Gazy, opačným směrem se přes něj dostávalo denně několik desítek zraněných. Od neděle je uzavřen i přechod Kerem Šalom z Izraele do Pásma Gazy, a to kvůli útoku Hamásu na něj o víkendu, při němž zemřeli čtyři izraelští vojáci.

K otevření přechodů vyzval v úterý mimo jiné generální tajemník OSN António Guterres. Agentura Reuters dnes informovala, že přechod Kerem Šalom už se otevírá a že na něm Izrael právě kontroluje kamiony s pomocí.