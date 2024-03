Slováky čeká druhé kolo voleb prezidenta, utká se v něm Korčok s Pellegrinim

V prvním kole prezidentských voleb na Slovensku v sobotu zvítězil kariérní diplomat Ivan Korčok. V rozhodujícím druhém kole se 6. dubna střetne s předsedou slovenského parlamentu a šéfem vládní strany Hlas-sociální demokracie Peterem Pellegrinim. Korčok, který kritizuje politiku současné vlády premiéra Roberta Fica, dnes dal najevo, že se před druhým kolem bude snažit oslovit i voliče z jiné části politického spektra.

Po sečtení hlasů ze všech okrsků získal Korčok 42,51 procenta, Pellegrini 37,02 procenta.

Korčok řekl, že výsledky prvního kola vypadají nadějně, ale že je nohama pevně na zemi. Před druhým kolem chce oslovit i voliče vládnoucích stran. "Ty, kteří se neztotožňují s vulgaritou a nekulturností vládní koalice," uvedl.

Pellegrini řekl, že bude mluvit s kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli. Dodal, že musí respektovat osobní rozhodnutí každého z nich, jak naložit s důvěrou, kterou od voličů získali. Varoval, že Korčok by Slovensko zavlekl do války na Ukrajině.

Korčok ve volební kampani vyzýval voliče, aby nedovolili současné vládní koalici získat absolutní moc v zemi. Podpořily ho opoziční liberální strany Progresivní Slovensko a Svoboda a Solidarita, jakož i konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí.

"Ukazuje se, že opravdu hodně lidí na Slovensku nechce, aby se prezidentem stal někdo, kdo bude slepě poslouchat Roberta Fica," napsal na sociální síti X o Pellegrinim, politickém spojenci premiéra Fica, předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka.

Na třetím místě skončil s 11,73 procenta hlasů Štefan Harabin, bývalý slovenský ministr spravedlnosti a někdejší předseda nejvyššího soudu. Dnes jasně neřekl, koho by jeho stoupenci měli podpořit v druhém kole, napsal portál aktuality.sk. "Moji voliči vědí, co mají dělat. Jsou to národně orientovaní voliči, jejichž hlavní prioritou je zachování státu, národní suverenity a míru," řekl Harabin. Tento politik v předvolební kampani například řekl, že Rusko není v konfliktu na Ukrajině agresorem.

Podle průzkumů zveřejněných před prvním kolem hlasování chce výrazná většina Harabinových sympatizantů podpořit ve druhém kole prezidentských voleb Pellegriniho.

Současná slovenská koaliční vláda Roberta Fica, jejímž je Pellegriniho strana členem, po svém nástupu k moci zastavila vojenskou pomoc Ukrajině a zastává politiku vstřícnou vůči Moskvě navzdory tomu, že Rusko už více než dva roky vede válku proti východoevropské zemi.

Fiasko podle portálu pravda.sk v prvním kole prezidentských voleb zažil někdejší premiér Igor Matovič. Podpořilo ho méně než 2,2 procenta voličů a skončil na pátém místě.