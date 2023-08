Slovensko předalo Ukrajině první houfnice placené Dánskem, Norskem a Německem

Slovenská státní firma Konštrukta-Defence dnes předala Ukrajině další dva kusy samohybných houfnic Zuzana 2. Jsou to první dělostřelecké soupravy z celkem 16, jejichž výrobu financují Dánsko, Norsko a Německo. Oznámilo to slovenské ministerstvo obrany, podle něhož všechny slíbené slovenské houfnice Ukrajinci dostanou do konce roku 2024.

"Tento projekt je společným úsilím čtyř zemí, které spojily síly a prostředky, aby pomohly Ukrajině bránit se nesmyslné ruské agresi. Jde o jasnou prezentaci naší vůle a závazku pomáhat Ukrajině tak dlouho, jak bude potřeba," uvedl šéf slovenského resortu obrany Martin Sklenár, podle něhož dodávka 16 houfnic Zuzana 2 představuje rovněž finanční stimul pro slovenský obranný průmysl a je pozitivní pro zaměstnanost a ekonomiku.

O tom, že Německo, Dánsko a Norsko koupí společně 16 slovenských houfnic Zuzana 2, informovala loni v říjnu agentura Reuters. Trojice zemí zaplatí za dodávky těchto samohybných děl 92 milionů eur (asi 2,2 miliardy Kč).

Výrobu houfnic Zuzana 2 na kolovém podvozku Tatra má na starosti státem kontrolovaná společnost Konštrukta-Defence. Podle informací výrobce systém v automatickém režimu dokáže vystřelit v první minutě pět ran. Jeho maximální dostřel v závislosti na použité munici dosahuje nejméně 41 kilometrů. Houfnici obsluhuje čtyřčlenná posádka.

Slavnostního předání se v prostorách zbrojovky v Dubnici nad Váhom v Trenčínském kraji mimo jiné zúčastnil slovenský premiér Ľudovít Ódor a velvyslanci Ukrajiny i trojice zemí, která výrobu houfnic pro Ukrajinu financuje.

Předseda slovenské vlády podle webových stránek ministerstva zároveň informoval o další spolupráci firmy Konštrukta-Defence s ukrajinskou zbrojovkou KZVV. "Výsledkem by měl být prototyp nové houfnice. Slovenská strana poskytne do tohoto projektu své know-how a ukrajinská strana své rozsáhlé výrobní kapacity," uvedl Ódor.

Samotné Slovensko od začátku ruské invaze na Ukrajině poskytlo Kyjevu různý vojenský materiál, například stíhačky MiG-29, systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, odminovávací zařízení či vrtulníky a v rámci komerčního kontraktu také samohybné houfnice Zuzana 2.