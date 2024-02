Soud v Londýně čeká rozhodující slyšení o vydání Juliana Assange do USA

U soudu v londýnském Westminsteru dnes začíná dvoudenní slyšení v případu extradice zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států. Pokud dvojice soudců rozhodne v jeho neprospěch, potvrdí tak jeho vydání do USA, které by pak mohl zastavit jen Evropský soud pro lidská práva, uvádí agentura Reuters. Pokud soudci Assangeův nárok na odvolání uznají, případ bude pokračovat u londýnského vrchního soudu.

Podporovatelé dvaapadesátiletého Australana o dnešním procesu hovoří se slovy "teď, nebo nikdy", píše agentura DPA. Lidskoprávní nevládní organizace Amnesty International uvedla, že Assangeova prohra a jeho vydání do USA by "z investigativní žurnalistiky udělalo zločin" a celosvětově by ohrozilo svobodu médií.

Žena obviněného Stella Assangeová podle deníku The Guardian prohlásila, že její muž "by mohl v letadle do USA sedět v řádu dní", pokud u londýnského soudu neuspěje. Assange podle ní žádal o možnost účastnit se řízení osobně, aby mohl se svými obhájci v soudní síni přímo komunikovat, což mu prý nebylo umožněno. Předchozí slyšení ohledně svého vydání do USA sledoval prostřednictvím videopřenosu.

Assange je v USA obviněn kvůli zveřejnění vojenských a diplomatických dokumentů týkajících se amerických vojenských misí v Afghánistánu či Iráku. Podle amerických vyšetřovatelů tím ohrozil životy informátorů a agentů. Stoupenci Assange hájí jako investigativního novináře, který veřejnosti přinesl informace o přešlapech americké armády a tajných služeb. Server WikiLeaks publikoval například i materiály amerického ministerstva obrany určující pravidla pro zadržování lidí v táborech v Iráku a na základně Guantánamo po 11. září 2001, v roce 2015 informoval o amerických odposleších francouzských prezidentů Jacquesa Chiraka, Nicolase Sarkozyho a Françoise Hollandea a v roce 2017 zveřejnil tisíce dokumentů o praktikách americké kybernetické špionáže.