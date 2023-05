Srbský prezident v kontextu útoku ve škole slíbil kontroly držení zbraní

Srbský prezident Aleksandar Vučić označil čtvrteční střelbu města Mladenovac, při níž mladý muž zabil osm lidí, za akt terorismu. Slíbil rovněž zpřísnit zákony o držení zbraní a výrazně zvýšit pokuty za jejich nelegální držení. Informovala o tom srbská státní televize RTS. Vučić dnes také vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech čtvrteční střelby i příbuzným devíti lidí, včetně osmi dětí, které ve středu v bělehradské škole zastřelil 13letý chlapec.

"Všichni, kdo mají zbraň, nemluvím o loveckých, projdou kontrolou. Téměř zdvojnásobíme pokuty za nelegální držení zbraní. Provedeme kompletní odzbrojení Srbska," řekl Vučić podle RTS. "Ministerstvo vnitra dostane pokyn využít všech možných opatření k tomu, aby ti, kdo mají zbraně nelegálně, je odevzdali úřadům. Pokud tak neučiní, najdeme je a následky budou hrozné," zdůraznil prezident.

Srbsko má už teď velmi přísné zákony o držení zbraní, ale země je stejně jako další státy západního Balkánu po válkách v 90. letech minulého století podle agentury Reuters zaplavena statisíci nelegálně držených zbraní.

Vučić se také opět vyslovil pro dvouleté moratorium na vydávání nových zbrojních pasů. Prezident rovněž oznámil, že vláda do roka zajistí, aby v každé škole v Srbsku byl policista. "Do teď naše policie chodila do škol na kontroly. Získáme 1200 nových policistů a tisícovku pošleme do škol tak, aby v každé byl přítomen jeden," uvedl Vučić.

Dvě střelby z tohoto týdne, které si dohromady vyžádaly 17 obětí a na dvě desítky zraněných, označil srbský prezident za útok na všechny Srby. "Jsme malá země, ale velký národ, a takové národy naleznou řešení. Je to pro nás velká tragédie," řekl Vučić.

Srbská vláda už ve čtvrtek, tedy den po střelbě v bělehradské škole, schválila sadu opatření s cílem zvýšit bezpečnost na školách i ve společnosti. O některých z nich hovořil dnes také prezident.