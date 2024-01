Stát Iowa jasně podpořil v hlasování republikánské stranické základny nominaci Trumpa na prezidenta, Ramaswamy končí

Drtivé vítězství exprezidenta Donalda Trumpa v hlasování republikánské stranické základny o nominaci na příštího prezidenta USA ukazují odhady i částečné výsledky takzvaných volebních shromáždění ve státě Iowa. Trump v nich získal zhruba polovinu hlasů, shodují se zpravodajské televizní stanice CNN, Fox News i CBS. Druhý skončil s velkým odstupem floridský guvernér Ron DeSantis, na třetí pozici nominační proces zahájila bývalá velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová. I prezident Joe Biden uznal, že Trump je nyní "jasným favoritem" republikánů na prezidentskou nominaci. Naopak další republikánský uchazeč o Bílý dům, podnikatel Vivek Ramaswamy, ze souboje odstoupil poté, co v Iowě skončil v poli poražených.

Ve státě v centrální části USA v pondělí večer místního času začala republikánská stranická volební shromáždění a s nimi série hlasování v amerických státech o tom, kterého kandidáta Republikánská strana vyšle do listopadových prezidentských voleb.

Sedmasedmdesátiletý bývalý prezident Trump byl jasným favoritem hlasování v Iowě a od počátku jeho pozici potvrzovaly i odhady výsledků. Jeho dominantní postavení tak proměnila hlasování v Iowě v soupeření o druhé místo, které pro sebe nakonec získal DeSantis, který pokořil 20procentní hranici.

"Cítím se skvěle," řekl Trump Fox News ke svému zjevnému přesvědčivému vítězství. Později před svými stoupenci v Des Moines mimo jiné prohlásil, že je čas, "aby se naše země sjednotila".

"Zdá se, že Donald Trump právě zvítězil v Iowě. Je v tuto chvíli jasným favoritem druhé strany. Ale jde o toto: Tyto volby od počátku směřovaly k tomu, že to bude vy a já vs. extrémní MAGA republikáni. Byla to pravda včera a bude to pravda zítra," uvedl na síti X Biden, přičemž použil zkratku Trumpova sloganu "udělat Ameriku znovu skvělou".

Jasným poraženým dnešního hlasování je naopak Ramaswamy, který oznámil, že z nominačního souboje odstupuje. "Cesta k příštímu prezidentství tu pro mě není," připustil 38letý multimilionář s indickými kořeny, jemuž neúplné výsledky přisoudily zisk pouhých 7,7 procenta hlasů. Dodal, že Trump bude mít jeho plnou podporu.

Nominační proces Republikánské strany odstartoval v Iowě za velmi mrazivého počasí. V posledních dnech tu teploty klesaly až k minus 30 stupňům Celsia.

"Pokud budete ochotni postavit se chladu a hlasovat pro mě, budu za vás bojovat v příštích osmi letech a tuto zemi zcela obráníme k lepšímu," burcoval DeSantis v pondělí dav svých stoupenců ve městě Sergeant Bluff.

Republikánští voliči se v Iowě shromáždili ve školních tělocvičnách i kostelech. Dohromady je takových míst více než 1600 v 99 okresech. Z průzkumu, který mezi prvními příchozími účastníky volebních shromáždění provedla agentura Edison Research, vyplývá, že pro místní stoupence republikánů jsou nejdůležitějšími tématy pro rozhodování přistěhovalectví a ekonomika.

Jasné vítězství Trumpa v Iowě patrně posílí váhu jeho argumentu, že je jediným republikánským kandidátem schopným porazit stávajícího demokratického prezidenta, 81letého Bidena.

Cyklus primárek a volebních shromáždění bude pokračovat 23. ledna ve státě New Hampshire. Rozhodující bude pravděpodobně březen, kdy bude napříč několika státy ve hře více než polovina delegátů pro stranickou volbu. V New Hampshire také tento měsíc začne kolotoč primárek amerických demokratů.

Stát Iowa sice má malý význam pro samotné prezidentské volby, ale dobrý výsledek v místním hlasování může uchazeči o Bílý dům pomoci v dalších primárkách a volebních shromážděních.