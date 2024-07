Summit NATO slíbil další podporu Ukrajině, odsoudil čínskou pomoc Rusku

Nezvratnou cestu do Severoatlantické aliance a dlouhodobou vojenskou pomoc slíbili dnes Ukrajině vůdci členských zemí NATO na závěr třídenního summitu ve Washingtonu. S konkrétními přísliby nových dodávek zbraní přišlo několik zemí v čele se Spojenými státy. Aliance také poprvé obvinila Čínu, že poskytuje Rusku vojenský materiál. Peking kritiku odmítl a Moskva uvedla, že aktivity NATO na Ukrajině si vyžádají ruskou odpověď.

Vůdci 32 členských zemí se spolu se spojenci včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sešli v metropoli Spojených států, aby se shodli na další strategii společné obrany aliance a podpoře Ukrajiny čelící téměř dva a půl roku ruské agresi. Ve společném prohlášení sice přímo nepozvali Ukrajinu do NATO, její cestu však označili za nezvratnou. Slíbili také dále pomáhat Kyjevu v budování armády schopné porazit Rusko, na což v příštím roce poskytnou nejméně 40 miliard dolarů (téměř bilion korun), které odpovídají dosavadní výši podpory. NATO zároveň bude koordinovat dodávky vojenské pomoci od členských zemí a výcvik ukrajinských vojáků.

"Ukrajina se může na NATO spolehnout nyní i v budoucnu," řekl po skončení summitu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Vrcholné jednání, které bylo jeho posledním ve funkci, v níž jej nahradí bývalý nizozemský premiér Mark Rutte, označil za "obrat".

Zelenskyj se na summitu sešel s řadou lídrů včetně amerického prezidenta Joea Bidena nebo českého prezidenta Petra Pavla. Spojencům poděkoval za podporu, zároveň je ale žádal, aby povolili používání dodávaných zbraní na ruském území, což umožní efektivnější narušování ruských útoků.

Ukrajinský prezident se od některých zemí dočkal konkrétních příslibů nové pomoci. USA oznámily v pořadí osmý balík pomoci, tentokrát ve výši 225 milionů dolarů (přes 5,2 miliardy korun). Obsahuje mimo jiné protivzdušný systém Patriot, střely Stinger nebo dělostřeleckou munici. V přepočtu přes dvě miliardy korun přislíbilo na protivzdušnou obranu Norsko, které spolu s dalšími státy pošle na Ukrajinu první bojové letouny F-16.

Aliance se zatím nejkritičtěji vyjádřila k čínské podpoře Ruska a označili Peking za "rozhodujícího aktéra", který umožňuje Moskvě pokračovat v agresi. Čína podle NATO dodává Rusku součástky do zbraní, vybavení a suroviny, které slouží jako zdroje ruského obranného průmyslu. Aliance odsoudila i podporu, kterou Rusku poskytují Severní Korea a Írán. Čínské úřady označily prohlášení NATO za zaujaté a "plné lží", aliance by se podle nich neměla vměšovat do čínské politiky.

Kreml ostře zareagoval na pozitivní signály NATO směrem k ukrajinskému členství i na další podporu Kyjeva. Podle mluvčího Dmitrije Peskova tyto kroky ohrožují ruskou bezpečnost a vyžádají si odpověď Moskvy.

Českou delegaci na vrcholné schůzce vedl prezident Pavel, který se Zelenským jednal o české muniční iniciativě či o ukrajinském mírovém plánu. Ze summitu Pavel odletí do Houstonu. Návštěvu Spojených států, kam přiletěl v pondělí, končí v sobotu.