Švýcarsko chce do konce léta uspořádat mírovou konferenci, věnovat se má Ukrajině, uvedl šéf diplomacie

Švýcarsko chce uspořádat mírovou konferenci o Ukrajině do letošního léta. Dnes to řekl na Valném shromáždění OSN šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis. O uspořádání konference již dříve tuto zemi, která je v zahraniční politice známá svou neutralitou, požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko se však staví k návrhu odmítavě, píše agentura AFP.

Cassis uvedl, že Švýcarsko pracuje na uspořádání konference na vysoké úrovni ohledně míru na Ukrajině do léta. Podle něj je nutné nalézt "realistickou cestu" k zastavení bojů na Ukrajině. Při předchozím vystoupení na konferenci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) řekl, že konference by měla být jednou z etap před uspořádáním "velkého mírového summitu", jehož uskutečnění si podle Cassise vyžádá více kroků.

O uspořádání mírové konference požádal Švýcarsko ukrajinský prezident Zelenskyj při letošní návštěvě Bernu. Podle něj by se jí měly účastnit země, které respektují ukrajinskou svrchovanost, čímž fakticky vyloučil Rusko. Základem jednání by měl být mírový plán, ve kterém Kyjev stanovil předpoklady pro zastavení bojů.

Takové jednání však považuje Moskva "za ztrátu času", řekl dnes ruský zástupce při OSN Vasilij Něbenzja. "Není to nic jiného než ultimátum a snaha vlákat co nejvíce zemí do nekonečných schůzí o utopickém záměru," řekl ruský diplomat.

Na Valném shromáždění OSN se dnes jednalo o válce na Ukrajině, která začala před dvěma roky. Valné shromáždění od té doby schválilo tři rezoluce, které rozsáhlou většinou odsoudily napadení Ukrajiny. "Bohužel Rusko přehlíží vůli většiny světa, pokračuje ve své agresi a vrhá čím dál více lidí do plamenů války," řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Švýcarsko tvrdí, že ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou dodržuje neutralitu. Z tohoto důvodu například nedodává Kyjevu zbraně. Současně však proti Rusku přijalo sankce, které zavedla Evropská unie. Tím podle Moskvy alpská země ztratila nestrannost v konfliktu.