Švýcarsko ve dnech 15. a 16. června uspořádá mírovou konferenci o Ukrajině

Švýcarsko ve dnech 15. a 16. června uspořádá konferenci o Ukrajině, jejímž cílem je nastartovat mírový proces. S odvoláním na švýcarskou vládu o tom dnes informují agentury Reuters a AP, které ale zároveň poznamenávají, že Rusko, které už přes dva roky vede proti Ukrajině válku, se konference nezúčastní. Moskva mírovou konferenci podle agentury AFP označila za americký projekt.

Alpská země dala už v lednu najevo ochotu hostit vrcholný summit na žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a posledních několik měsíců jednala s mezinárodními aktéry, jakou jsou země skupiny G7, Evropské unie nebo asijské mocnosti typu Číny či Indie.

"V současné době existuje dostatečná mezinárodní podpora pro uspořádání konference na vysoké úrovni, která by zahájila mírový proces," uvedla dnes švýcarská vláda v prohlášení. Summit se uskuteční v resortu Bürgenstock, který leží nedaleko Lucernu. Jeho cílem bude vytvořit rámec pro trvalý mír na Ukrajině a také "konkrétní plán pro účast Ruska v mírovém procesu".

Moskva tvrdí, že se proti vyjednávání o ukončení války nestaví, ruští činitelé ale uvedli, že se konference ve Švýcarsku nezúčastní. Země podle nich není ve válce na Ukrajině neutrální. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová dnes navíc prohlásila, že konference je projektem amerických demokratů prezidenta Joea Bidena. Chtějí podle ní na fotografiích a videích z takové akce ukázat, že jejich "projekt Ukrajina" je stále živý.

Ukrajinský prezident Zelenskyj má představu, že by Ukrajina na summitu spolu s partnery měla vypracovat mírový plán, který by byl posléze představen Rusku. Kyjev v současné situaci přímá jednání s Moskvou odmítá.

Jaké státy se konference zúčastní, zatím alpská země neuvedla. Agentura Bloomberg ale v pondělí napsala, že by na summit měli přijet zástupci asi 80 až 100 zemí, většinou států takzvaného globálního Jihu. Podle listu Neue Zürcher Zeitung by na konferenci mohl dorazit i americký prezident Joe Biden, který by se měl mezi 13. a 15. červnem zúčastnit summitu G7 v sousední Itálii.