Tálibán je připraven na jednání s Kábulem, má ale podmínky

Povstalecké hnutí Tálibán oznámilo, že je připraveno zahájit příští měsíc s afghánskou vládou mírové rozhovory o ukončení desítky let trvajícího ozbrojeného konfliktu v zemi. Podmínkou ale je, že obě strany dokončí vzájemné propouštění vězňů a zajatců, které předpokládá dohoda uzavřená v únoru mezi Spojenými státy a Tálibánem, informovala agentura AP.

Na základě dohody mezi USA a Tálibánem mělo z vládních vězení vyjít 5000 členů Tálibánu a povstalci měli na oplátku propustit 1000 zajatých členů bezpečnostních sil. Vládní vězení zatím opustilo asi 4400 členů Tálibánu a hnutí osvobodilo 864 zajatců.

Podmínečnou nabídku k zahájení dialogu zveřejnil mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín ve čtvrtek večer na twitteru. Podle něj by jednání mohlo začít po muslimském svátku oběti. Šahín přitom slíbil, že Tálibán do té doby pustí na svobodu zbývající zajatce z řad afghánských bezpečnostních sil.

Téměř 600 vězňů, o jejichž osvobození usiluje Tálibán, bylo ale podle afghánských úřadů usvědčeno z vážných zločinů a vláda se je zdráhá propustit. Kábul navrhl, že by místo sporných jmen ze seznamu afghánských vězňů osvobodil jiné zadržované členy Tálibánu, což ale hnutí odmítlo.

Zastavte násilí

Podle agentury AP je nepravděpodobné, že by Kábul na propuštění vězňů odsouzených za vážné zločiny před svátkem oběti přistoupil. "Tálibán musí respektovat své závazky a zabránit propuštěným vězňům opětovné zapojení do násilných akcí," řekl v reakci na Šahínův tweet mluvčí afghánské Národní bezpečnostní rady Džavíd Fajsal. "Zastavte násilí, abychom mohli co nejdříve začít vnitroafghánské rozhovory," dodal.

Tálibán, který má svůj politický úřad v katarské metropoli Dauhá, již zveřejnil složení svého dvacetičlenného vyjednávacího týmu pro rozhovory s afghánskou vládou. Do týmu, v jehož čele stojí jeden ze zakladatelů Tálibánu mulla Abdul Ghání Baradar, bylo jmenováno několik vedoucích představitelů hnutí. Podle dřívějších vyjádření povstalců to znamená, že tým může mluvit za celé hnutí Tálibán, které má řadu frakcí.

O sestavě vládní rady pro mírové rozhovory ještě nebylo rozhodnuto. Radu vede kandidát z loňských prezidentských voleb Abdulláh Abdulláh, který skončil v hlasování těsně za prezidentem Ašrafem Ghaním. Proti výsledkům voleb protestoval a prohlásil se sám vítězem, později ale s Ghaním podepsal dohodu o dělbě moci.

Spojené státy podepsaly s Tálibánem 29. února v katarském Dauhá dohodu, která předpokládá, že se z Afghánistánu do 14 měsíců stáhnou zahraniční vojáci. Hnutí na oplátku slíbilo, že nedovolí svým členům a ani jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. Dohoda rovněž předpokládá zahájení vnitroafghánských rozhovorů po výměně vězňů mezi afghánskou vládou a Tálibánem.