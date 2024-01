Tenistka Markéta Vondroušová dohrála na grandslamovém Australian Open už v 1. kole, další tři Češi postoupili

Tenistka Markéta Vondroušová dohrála na grandslamovém Australian Open už v 1. kole. Wimbledonská šampionka a turnajová sedmička nestačila na tvrdých kurtech v Melbourne na ukrajinskou kvalifikantku Dajanu Jastremskou, které podlehla 1:6 a 2:6. Postoupily Linda Nosková, která porazila v českém souboji nasazenou jednatřicítku Marii Bouzkovou 6:1, 7:5, a Kateřina Siniaková. Ta zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:2, 7:5.

Mezi muži pokračuje osmnáctiletý Jakub Menšík, poté co vyřadil bývalou světovou desítku Kanaďana Denise Shapovalova po setech 6:3, 7:5, 7:5. Další český kvalifikant Vít Kopřiva trápil přes tři hodiny Američana Sebastiana Kordu, ale s 29. hráčem světa nakonec prohrál 1:6, 4:6, 6:2, 6:4 a 2:6.

Utkání 1. kola dnes čeká ještě Lindu Fruhvirtovou. Sedmnáctiletá rodačka z Prahy vyzve turnajovou desítku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová zaznamenala v Melbourne nejhorší výsledek za poslední čtyři roky. V minulé sezoně se v Austrálii probojovala do třetího kola, jejím maximem zde bylo osmifinále z roku 2021. Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha ztratila pětkrát servis a zahrála jen pět vítězných míčů. Jastremská jich měla 26. Vondroušová naposledy neprošla přes úvodní kolo grandslamu v roce 2020, kdy skončila v 1. kole Roland Garros.

"Moc jsem toho neodtrénovala, protože jsem byla zraněná. Myslím, že to bylo důležité," citovala Vondroušovou agentura AP. "Bolely mě záda dole, a pak se to nějak dostalo do kyčle. Měla jsem to seklé a nemohla jsem skoro jít. Dnes jsem to ale necítila. Akorát těch tréninků tady bylo prostě málo. Příprava byla blbá, takže se to dalo asi očekávat," doplnila pro Radiožurnál Sport.

Sokolovská rodačka Vondroušová, která se po United Cupu smíšených týmů odhlásila z turnaje v Adelaide kvůli zranění kyčle, zahájila duel proti 96. hráčce světa Jastremské dvěma ztracenými servisy. Manko 0:5 už v prvním setu nedohnala.

Ani ve druhé sadě se česká tenistka nemohla opřít o podání. Jastremská po dalších třech brejcích získala vedení 5:1. Vondroušová sice v závěru odvrátila dva mečboly, třetí už ale Ukrajinka po hodině a 17 minutách hry využila.

Devatenáctiletá Nosková oplatila Bouzkové předchozí dvě porážky a uspěla při debutu v hlavní soutěži Australian Open. V poměru vítězných míčů přehrála o šest let starší soupeřku 35:16. O vylepšení grandslamového maxima se utká s Američankou McCartney Kesslerovou.

Nosková získala první set díky sedmi odvráceným brejkbolům, sama využila dva ze tří. Ve druhém setu sice Bouzková otočila vývoj ze stavu 2:4 na 5:4, poslední tři hry už ale získala Nosková. Proměnila první mečbol.

"Dneska jsem byla agresivnější, nedělala jsem tentokrát příliš mnoho chyb. Samozřejmě, v druhém setu jich pár bylo a je škoda, že jsem si nedokázala udržet výhodu brejku. Důležité ovšem bylo, že jsem si tempo hry udržela celý zápas a nakonec jsem ho dotáhla do vítězného konce," uvedla Nosková pro web Tenisovýsvět.cz.

Předloňský finalista juniorského Australian Open Menšík zažil povedenou premiéru v hlavní soutěži i mezi dospělými. O šest let staršímu Shapovalovovi odvrátil všech osm brejkbolů a sám tři z deseti proměnil. Zaznamenal také 12 es a 31 vítězných míčů. Kanaďan doplatil na 50 nevynucených chyb. Menšík narazí buď na turnajovou devítku Poláka Huberta Hurkacze, nebo domácího Omara Jasiku.

Sedmadvacetiletá Siniaková postoupila do 2. kola Australian Open po šesti letech. Cristianovou, 83. hráčku světa, porazila na vítězné míče 23:7. Soupeřce vzala šestkrát podání, sama o něj přišla třikrát. Utká se buď s Ruskou Veronikou Kuděrmětovou, nebo Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Kopřiva sahal při debutu v hlavní soutěži grandslamu po nečekaném obratu. S favorizovaným Kordou sice prohrál první dva sety, dokázal ale srovnat a v rozhodující páté sadě vedl 2:0. Loňský čtvrtfinalista Korda ale od té chvíle dovolil Kopřivovi jen pět fiftýnů.

"Možná to byla daň z nezkušenosti, hrál jsem první zápas v hlavní soutěži grandslamu. Musím si tím prostě projít. Dokázal jsem se z toho dostat, ale pak jsem ho svou nezkušeností vrátil v pátém setu do hry a on už byl lepší. Určitě si nejvíc vyčítám ten game za stavu 2:0 v pátém setu. Tam jsem měl zahrát daleko lépe a porvat se o to daleko víc. Soupeře rebrejk hodně nakopl," dodal Kopřiva.