The Guardian: Proč je v Japonsku devět milionů prázdných domů

Nové údaje ukazují, že téměř 14 procent všech domů v Japonsku je prázdných. Přebytek nemovitostí přitahuje rostoucí zájem cizinců, napsal deník The Guardian.

Vládní údaje zveřejněné v úterý ukazují, že počet prázdných domů k říjnu 2023 vzrostl od předchozího průzkumu v roce 2018 o více než půl milionu. Podstatou problému je vylidňování venkova v kombinaci s tím, že mnozí z těch, kteří takové nemovitosti zdědí, v nich nemohou nebo nechtějí bydlet, renovovat je nebo je dokonce zbourat. Ani města nejsou imunní a v městských oblastech se nacházejí statisíce dlouhodobě prázdných domů.

Devět milionů prázdných nemovitostí představuje téměř 14 procent všech domů v Japonsku, i když skutečný počet může být vyšší. Výzkumný ústav Nomura odhaduje, že existuje téměř 11 milionů prázdných domů a do deseti let by jich celkem mohlo být až 30 procent.

Více než 4,4 milionu zkoumaných nemovitostí je možné pronajmout - jsou však dlouhodobě prázdné a většinou se nacházejí mimo hlavní populační centra. Stav více než 3,8 milionu objektů není znám a pouze 330.000 z devíti milionů bylo určeno k prodeji.

Prázdné pozemky jsou v Japonsku zatíženy vyššími daněmi než pozemky se stavbami, což zvyšuje finanční zátěž spojenou s bouráním starých domů a vede některé lidi k tomu, že se vyhýbají dědění nemovitostí.

Mezi cizinci však roste zájem o tento přebytek prázdných nemovitostí, zejména o tradiční domy, nabízející možnost levného a neobvyklého ubytování, prázdninových domů nebo pronájmu turistům.

Hana Sakataová a její manžel se prostřednictvím své společnosti New Heritage věnují renovaci a pronájmu domů již téměř deset let, přičemž začali s prázdninovým domem na poloostrově Izu, který byl prázdný a zchátralý. Tradiční dům ve vesnici v hornatém Naganu získali poté, co se jeho část zřítila pod tíhou neodklizeného sněhu, zatímco jeho starší majitel byl v pečovatelském zařízení.

Náklady na navrácení bývalé slávy takovým nemovitostemí jsou však obrovské, varuje Sakataová, která se s projektem tradičního domu stále potýká.

"V současné době se zejména mezi cizinci šíří velký humbuk o tom, že tyto gigantické statky jsou v Japonsku k dispozici velmi levně nebo zdarma. Ale je to obrovský závazek a není mnoho dodavatelů, kteří by je dokázali opravit - tradiční tesařské dovednosti vymírají," říká.

Přesto je zájem zahraničních turistů o pobyt v tradičních japonských ubytovacích zařízeních vysoký a poptávka v současné době převyšuje nabídku, poznamenává Sakataová.

Jeny, které se vůči hlavním měnám pohybují na několikaletých minimech, přispěly k rozmachu cestovního ruchu, který v březnu zaznamenal rekordní počet tří milionů zahraničních návštěvníků.

Japonsko není zdaleka jedinou zemí, která se potýká s demografickým poklesem. V sousední Jižní Koreji klesla v loňském roce porodnost na jednu ženu na rekordní minimum 0,72 dítěte, což je výrazně pod hodnotou 1,26 dítěte, kterou Japonsko zaznamenalo v roce 2022. Singapur i Tchaj-wan rovněž klesly pod jedno dítě na ženu, zatímco míra porodnosti v USA je rovněž nejnižší za posledních sto let.