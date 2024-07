Tisíce lidí přišly na pohřeb dětí zabitých při sobotním raketovém útoku na Madždal Šams

V drúzském městě Madždal Šams, kde při raketovém útoku v sobotu zahynulo 12 dětí a mladistvých, se dnes dopoledne uskutečnily první pohřby a na místo dorazily tisíce truchlících, informuje zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Izrael útok na okupovaných Golanských výšinách připisuje libanonskému hnutí Hizballáh. Íránem podporovaná militantní skupina jakoukoliv vinu odmítla. OSN, USA, Francie, Británie i Egypt útok odsoudily, ale varovaly před eskalací konfliktu.

Madždal Šams dnes ráno navštívil mimo jiné izraelský ministr obrany Joav Galant. Obyvatelům řekl, že za nimi v této těžké chvíli stojí celý Izrael a Hizballáhu vzkázal, že "za útok zaplatí". Také premiér Benjamin Netanjahu, který kvůli útoku předčasně ukončil svou návštěvu USA a vrátil se do Izraele, Hizballáhu vzkázal, že "za tento útok zaplatí tak vysokou cenu, jako dosud nezaplatil".

"Není pochyb o tom, že Hizballáh překročil všechny červené linie, což se odrazí v reakci," řekl izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac stanici Channel 12. "Blížíme se k okamžiku, kdy budeme čelit totální válce," dodal podle agentury AP.

Americké tajné služby podle nejmenovaného zdroje agentury AP nepochybují o tom, že útok provedl Hizballáh, ale není jasné, zda z jeho strany šlo o cílený úder, nebo omyl. Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes řekl, že Spojené státy nechtějí, aby v oblasti došlo k eskalaci konfliktu a že o incidentu USA jednají s Izraelem. Podle libanonské diplomacie libanonská vláda požádala USA, aby Izrael vyzvaly ke zdrženlivosti. Spojené státy naopak vládu v Bejrútu požádaly, aby ke zdrženlivosti vyzvala Hizballáh. Ten podle dvou bezpečnostních zdrojů agentury Reuters preventivně vyklidil některé klíčové objekty v jižním a východním Libanonu v přípravě na možné izraelské údery.

Libanonská letecká společnosti Middel East Airlinies (MEA) dnes oznámila, že odložila některé lety, které měly v Bejrútu přistát přes noc, a místo toho přiletí až v pondělí ráno. Je to celkem šest letů, z Londýna, Kodaně a čtyři z dalších měst na Blízkém východě. Aerolinky dodaly, že změny souvisí s pojistnými riziky a zdůraznily, že se neobávají, že by bylo letiště zasaženo, ani nemají v tomto ohledu žádné informace. V takovém případě by všechny lety zrušily.

Francouzské ministerstvo zahraničí dnes sobotní útok odsoudilo a vyzvalo k tomu, aby se zabránilo "nové vojenské eskalaci". Útok odsoudil a varoval před další eskalací také britský ministr zahraničí David Lammy. V příspěvku na síti X Lammy uvedl, že "Hizballáh musí s útoky přestat". Před otevřením nové fronty s Libanonem rovněž varoval Egypt. Podle egyptské diplomacie je nutné Libanon podpořit a "ušetřit ho válečné pohromy".

Útok odsoudil také generální tajemník OSN Antonio Guterres, současně ale vyzval všechny strany k maximální zdrženlivosti. "Civilisté, a zejména děti, nesmí nadále nést tíhu strašlivého násilí v regionu," prohlásil.

Izraelské stíhací letouny v jižním Libanonu v noci na dnešek zasáhly několik cílů, avšak tvrdší odpověď se podle Reuters očekává až po zasedání izraelského bezpečnostního kabinetu, které by nyní mělo začít 18:00 (17:00 SELČ). Reuters původně avizoval, že jednání začne o dvě hodiny dříve.

Útok zasáhl drúzskou komunitu.Někteří drúzové mají izraelské občanství. Mnozí z nich stále sympatizují se Sýrií a odmítají izraelskou anexi Golan, ale jejich vazby na izraelskou společnost se v průběhu let prohloubily, píše AP.

Golanské výšiny jakožto strategicky významnou oblast na jihozápadě Sýrie židovský stát obsadil za války v roce 1967 a v roce 1981 ji v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN anektoval.Bývalý americký prezident Donald Trump v roce 2019 uznal svrchovanost Izraele nad Golany, čímž se odklonil od pozice, kterou do té doby Washington zastával.