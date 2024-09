Tisk: Harrisová zatlačila Trumpa do defenzívy a dokázala se mu dostat pod kůži

Americké viceprezidentce Kamale Harrisové se v předvolební debatě podařilo rozhodit exprezidenta Donalda Trumpa a zatlačit jej do defenzivy, uvádí světová média včetně agentury Reuters nebo listu The New York Times (NYT). Trump na její výpady opakovaně reagoval nepravdivými výroky či osobními útoky, uvádí. Podle agentury AP se výkon Harrisové zdál být opakem červnového vystoupení končícího prezidenta Joea Bidena. Na Trumpovu adresu poněkud nečekaně zazněla kritika i od některých tradičně konzervativních médií, jako například stanice Fox News, jejíž komentátor napsal, že debatu vyhrála Harrisová. Trump v rozhovoru s televizí ovšem svůj výkon hodnotil na výbornou.

Biden, který je nejstarší prezident v dějinách Spojených států, si v červnovém televizním duelu s Trumpem vedl tak špatně, že se dostal pod nevídaný tlak dřívějších spojenců a nakonec z kampaně odstoupil. Nová kandidátka Demokratické strany Harrisová se nyní představila s jasnými a soustředěnými odpověďmi, kterými zdůrazňovala rozdíly mezi sebou a Trumpem, píše AP. "Harrisová byla většinu času schopná podávat rázné a jasné sdělení. Trump se zdál být naštvaný a v defenzivě," napsal list NYT.

"Od chvíle, kdy viceprezidentka Kamala Harrisová v úterý večer přišla na debatní pódium ve Filadelfii, bylo jasné, že měla jediný cíl: dostat se bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi pod kůži," komentoval zase debatu deník The Washington Post.

Podle tohoto listu i dalších médií se to viceprezidentce ve vysílání televize ABC dařilo. V bleskovém průzkumu mezi televizními diváky vypracovaném pro televizi CNN uvedlo 63 procent respondentů, že vítězem duelu byla Harrisová. Web Politico připomenul, že po červnové debatě v podobné sondáži označily dvě třetiny diváků za vítěze Trumpa.

Harrisová v téměř dvouhodinovém střetu exprezidenta neustále popichovala narážkami na jeho prohru v minulých volbách, na jeho soudní kauzy, na bývalé spolupracovníky, z nichž se stali Trumpovi kritici, nebo na návštěvnost jeho předvolebních mítinků. "Trump, který si zakládá na tom, jaké davy přitahuje, byl zjevně dopálený," napsal Reuters.

Podle NYT exprezident na kritiku od soupeřky reagoval smrští nepravdivých tvrzení, dezinformací a osobních útoků. Mimo jiné šířil fámu o tom, že imigranti v jistém městě ve státě Ohio pojídají lidem domácí mazlíčky. "Ve Springfieldu jedí psy! Ti lidé, kteří přišli, jedí kočky!" řekl. Podobná tvrzení o přistěhovalcích z Haiti v posledních dnech na sociálních sítích propagovali mnozí Trumpovi spojenci včetně miliardáře Elona Muska, úřady v Ohiu je však označily za nepodložená.

Na rozdíl od červnové debaty tentokrát dvojice moderátorů některé Trumpovy výroky vyvracela ihned po jeho odpovědích. Stalo se tak například v momentě, kdy Trump znovu obvinil demokraty, že chtějí umožňovat nejen potraty, ale také zabíjení miminek po narození. Prezident z let 2017 až 2021 pronesl i řadu dalších nepravdivých nebo zavádějících výroků, například když znovu vykresloval výsledek minulých prezidentských voleb jako podvod nebo prohlásil, že neměl nic společného se vpádem svých stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021.

Nepravdy pronášela také Harrisová, která mimo jiné řekla, že Trump po odchodu z úřadu zanechal USA s nejhorší nezaměstnaností od meziválečné Velké hospodářské krize. Na začátku roku 2021 ovšem míra nezaměstnanosti činila 6,4 procenta, což podle NYT zdaleka podmínku Harrisové nesplňuje.

"Viceprezidentka Kamala Harrisová zvítězila v možná jediné debatě s exprezidentem Donaldem Trumpem," napsal komentátor Fox News. Zároveň ale uvedl, že není jisté, zda to ovlivní výsledek voleb. Trump podle něj hovořil přímo ke své voličské základně. Harrisová podle komentátora sice "odpovídala lépe na otázky o potratech, zdravotnictví, změně klimatu a budoucí vládě", avšak Trump v závěru podle komentátora uhodil hřebíček na hlavičku, když podotkl, že většina lidí není spokojená s tím, kam USA za současné vlády směřují.

List The Wall Street Journal (WSJ) rovněž uvedl, že Harrisová v debatě jasně zvítězila. Podle listu ale nikoliv kvůli popisu své politické vize, ale protože k debatě přistoupila strategicky, Trumpa provokovala a on se nechal vytočit a začal vyjmenovávat minulé křivdy. "Vždycky se nechá nachytat a Harrisová připravila past, takže většinu debaty hovořil o minulosti nebo o Joeu Bidenovi, nebo o imigrantech konzumujících domácí mazlíčky. Nemluvil však o tom, jak v příštích čtyřech letech zlepší životy Američanům," uvedl list.

Sám Trump v ranním telefonickém rozhovoru v pořadu Fox and Friends prohlásil, že si v debatě vedl "výborně". Zároveň si ale stěžoval, že debata byla nespravedlivá a tvrdil, že neměl jen jednu soupeřku, ale byli tam "tři proti jednomu", tedy že Harrisové stranili moderátoři. Také tvrdil, že zatímco jeho výroky moderátoři ověřovali, Harrisovou nikoliv. ABC News ale ověřovala výroky obou kandidátů.