Trump: NATO by se mělo zaměřit i na teroristy a Čínu

Severoatlantická aliance musí být pružnější a dívat by se neměla jen na Rusko, ale také na islámský terorismus nebo na rostoucí Čínu. Po úterním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to řekl americký prezident Donald Trump, podle kterého se na tom obě hlavy států shodly. Macron řekl, že si stojí za svým nedávným výrokem o "mozkové smrti" NATO. Aliance podle něj potřebuje vyjasnit si své strategické cíle.

Trump a Macron jednali před začátkem vrcholné schůzky šéfů států a vlád Severoatlantické aliance v Londýně. Kromě bezpečnostních otázek se věnovali i hospodářství.

Americká vláda v pondělí oznámila, že by mohla uvalit až stoprocentní dodatečná cla na francouzské zboží o objemu 2,4 miliardy dolarů (55,3 miliardy korun) včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků. Jsou to protiopatření za francouzskou digitální daň, která by podle Washingtonu mohla poškodit americké technologické firmy.

Macron i Trump vyjádřili naději, že tento spor se podaří vyřešit. Podle šéfa Bílého domu by nakonec k uvalení cla na francouzské zboží dojít nemuselo. "Ale mohlo by," dodal Trump.