Trump nazval den útoku na Kapitol dnem lásky, Harrisová jej za to kritizovala

Bývalý americký prezident Donald Trump označil za "den lásky" 6. leden 2021, kdy jeho příznivci zaútočili na Kapitol, několik lidí přišlo o život a desítky utrpěly zranění. Nynější viceprezidentka a Trumpova soupeřka v listopadových prezidentských volbách Kamala Harrisová za to exprezidenta kritizovala a prohlásila, že zbytečně přilévá olej do ohně. Oba soupeři, jejichž šance jsou necelé tři týdny před volbami podle průzkumů vyrovnané, dnes v rámci kampaně zavítali do Michiganu, jednoho z klíčových nerozhodnutých států.

Trump po minulých volbách odmítl uznat svou porážku a dodnes bez důkazů tvrdí, že hlasování bylo zmanipulované. Dav jeho příznivců tehdy zaútočil na sídlo amerického Kongresu, kde zákonodárci oficiálně potvrzovali vítězství Trumpova soka Joea Bidena.

"Vůbec nic špatného se nestalo... Byl to den lásky," odpověděl Trump během čtvrtečního mítinku na Floridě na otázku, jak chce získat voliče, kterým vadí události následující po minulých prezidentských volbách.

Při útoku či po něm zemřeli čtyři lidé a zraněno bylo na 140 osob. Později byla odsouzena zhruba tisícovka lidí, někteří dostali i mnohaleté tresty.

Harrisová na Trumpova slova zareagovala během své zastávky ve Wisconsinu, když označila 6. leden 2021 za "den strašného násilí". "Američané jsou už unavení jeho (Trumpovým) přiléváním oleje do ohně. Dost. Jsme připraveni obrátit list," řekla demokratická kandidátka v projevu v jednom z nerozhodnutých států.

Podle webu Politico Harrisová téma otevřela, protože v něm její tým cítí potenciál získat na svou stranu nerozhodnuté voliče, jimž vadí Trumpovo popírání volební prohry i lednových násilností.

Stejně jako Trump dnes zamířila do Michiganu, který je spolu s Wisconsinem, Pensylvánií, Severní Karolínou, Georgií, Arizonou a Nevadou považován za státy, kde demokraté a republikáni dlouhodobě mají vyrovnané pozice a které budou rozhodující pro výsledek voleb.

V Michiganu půjde podle amerických médií hodně o hlasy voličů místní arabské komunity, kteří sice tradičně volí demokraty, ale nyní jsou skeptičtí kvůli tomu, že Bidenova vláda podporuje Izrael v jeho vojenských operacích v Pásmu Gazy a v Libanonu.