Trump pokládá za nevhodné debatovat s Harrisovou, dokud nebude oficiálně nominována do prezidentských voleb

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump pokládá za nevhodné debatovat s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, dokud nebude oficiálně nominována demokraty do prezidentských voleb. Uvedl štáb Trumpovy volební kampaně v reakci na prohlášení Harrisové, že je připravena jít do debaty s exprezidentem Trumpem, který se v listopadových volbách znovu uchází o Bílý dům.

"Bylo by nevhodné cokoliv plánovat s Harrisovou, protože demokraté by docela dobře mohli změnit svůj názor," uvedl mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung.

Kandidaturu své viceprezidentky podpořil prezident Joe Biden poté, co v neděli oznámil, že odstupuje z kampaně. V noci na dnešek SELČ Biden uvedl, že obrana demokracie je důležitější než jakákoliv funkce a že chce sjednotit zemi tím, že uvolní místo nové generaci.

Harrisová obvinila Trumpa, že chce druhou předvolební debatu odložit. S Bidenem debatoval Trump v první předvolební debatě pořádané televizí CNN 27. června a druhý televizní duael byl naplánován na 10. září ve vysílání ABC News.

Trump řekl, že by dal přednost debatě pořádané stanicí Fox News, ale že je ochoten se s Harrisovou utkat více než jen jednou. Na otázku ohledně debaty na Fox News Harrisová neodpověděla, poznamenala agentura AP.

Televizní debata by podle konzultanta republikánů Alexe Conanta mohla mít "rozhodující význam", protože "je to jediný okamžik, kdy se voliči skutečně naladí".

AP poznamenal, že tuto moc televizní debaty ukázal již Bidenův katastrovální výkon z 27. června, který oživil obavy, že jednaosmdesátiletý prezident je na druhé volební období příliš starý. Jeho podpora mezi demokraty se rozpadla a v neděli z klání o Bílý dům odstoupil.

Harrisová je favoritkou na zisk demokratické nominace pro prezidentské volby. Získala už nadpoloviční počet delegátů Demokratické strany, kteří začnou vybírat kandidáta ve čtvrtek 1. srpna. Výběr by měli dotáhnout do konce ještě v prvním srpnovém týdnu. Formálně však Harrisová zatím nominaci jistou nemá a stále není vyloučeno, že se o prezidentskou funkci bude ucházet i někdo další z demokratů.

Devětapadesátiletá Harrisová v průzkumech veřejného mínění stahuje náskok osmasedmdesátiletého Trumpa a souboj začíná na víceméně stejné úrovni, poznamenala agentura Reuters. Upozornila, že Trump se pustil do soupeřky na svém prvním shromáždění od doby, co Harrisová nahradila Bidena, a následně pokračoval ve své kritice na internetu: "Nejsme připraveni na marxistickou prezidentku a prolhaná Kamala Harrisová je radikálně levicová marxistka, a to je horší!"

Harrisová, první Američanka tmavé pleti ve funkci viceprezidentky, by se v případě vítězství ve volbách 5. listopadu stala první ženou v prezidentské funkci v americké historii.