Turecký prezident Erdogan obvinil opozici z cílené provokace a agrese

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes obvinil opozici z toho, že úmyslně vyvolává násilnosti a straní teroristům. V plamenném projevu necelý týden před prezidentskými a parlamentními volbami podle agentury Reuters naznačil, že jeho oponenti v neděli úmyslně vyprovokovali výtržnosti na svém mítinku ve městě Erzurum, kde demonstranti házeli kameny po istanbulském starostovi Ekremu Imamogluovi.

Imamoglu tvrdí, že policie nezasáhla dostatečně a včas proti davu dvou stovek odpůrců, kteří na politiky opoziční Lidové republikánské strany (CHP) na nedělním shromáždění v Erzurumu házeli kameny. Několik lidí utrpělo zranění a policisté posléze kvůli útoku zatkli 15 osob. Město Erzurum na východě Turecka platí za baštu vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

"Oni (opozice) se snaží bezostyšně očernit naše města tím, že inscenují vlastní provokace... Chtějí zakrýt potenciální porážku ve volbách tím, že dráždí a urážejí lidi," řekl Erdogan na shromáždění ve městě Edirne. Z toho, že výtržnosti v Erzurumu opozice vyvolala záměrně, ji obvinil i ministr vnitra Süleyman Soylu.

Erdogana ve volbách 14. května čeká pravděpodobně nejtěžší souboj jeho politické kariéry a reálně mu hrozí porážka od kandidáta opoziční aliance Kemala Kiliçdaroglua. Ten má podle posledních průzkumů před Erdoganem náskok několika procentních bodů a mohl by v prvním kole zvítězit. V případě, že by se Kiliçdaroglu stal prezidentem, usedl by Imamoglu do křesla viceprezidenta.