U příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Vietnamu podepsali představitelé obou zemí desítky dohod o spolupráci, vztahy označují za strategické

U příležitosti dnes končící návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Vietnamu podepsali představitelé obou zemí desítky dohod o spolupráci. Rozhodnutí posílit vztahy států, které ovládají komunistické strany, označili jejich představitelé za strategické, informovala dnes agentura Reuters. Vztahy obou sousedních zemí zatěžují zejména spory ohledně Jihočínského moře.

Si Ťin-pching, pro nějž se jednalo o první cestu do asijské země v tomto roce, uvedl, že země založily "strategické čínsko-vietnamské společenství 'společné budoucnosti' na podporu modernizace čínsko-vietnamských vztahů". Vietnamský premiér Pham Minh Chinh označil toto rozhodnutí za "strategickou" volbu.

Vzhledem k tomu, že Čína a Spojené státy soupeří o vliv ve strategicky významném Vietnamu, znamenají dohody s Čínou úspěch pro vietnamskou diplomacii, míní Reuters. Podle analytiků a diplomatů se nicméně zlepšení vztahů může odehrávat spíše na symbolické než skutečné rovině.

Si na zlepšení vztahů tlačil zejména poté, co Vietnam v září povýšil Spojené státy do skupiny pro něj diplomaticky nejvýznamnějších států, tedy na stejnou úroveň, jako má vztahy s Čínou.

Dohody o spolupráci se týkají možných investic do železničního spojení a bezpečnosti a také tří dohod o telekomunikacích a "digitální datové spolupráci". Podrobnosti dohod nebyly zveřejněny, ale podle odborníků a diplomatů by dohody ohledně digitální ekonomiky mohly připravit půdu pro čínskou účast na budování sítě 5G ve Vietnamu a také investice do podmořské infrastruktury.

Na seznamu dohod naopak chybí ta o vzácných zeminách, ačkoliv v této oblasti Peking vyzýval Hanoj k širší spolupráci. Vietnam má po Číně na světě druhá největší naleziště vzácných zemin, které jsou klíčové například při výrobě elektrických vozidel.