Ukrajina bude členem NATO, není o tom pochyb, prohlásil Rutte

Ukrajina bude členem NATO, není o tom pochyb, prohlásil dnes v Bruselu generální tajemník aliance Mark Rutte. Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vzkázal, že Severoatlantická aliance neztratí odhodlání a bude pokračovat v podpoře Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na společné tiskové konferenci vyjádřil přesvědčení, že si Ukrajina zaslouží stát se členem NATO.

"Ukrajina bude v NATO...než se to stane, postaráme se o to, aby měla všechno, co potřebuje k vítězství," řekl Rutte, podle něhož aliance s Ukrajinou spolupracuje na tom, aby jí byla stále blíže. Zelenskyj zase poznamenal, že je potřeba udělat všechno pro to, aby se jeho země součástí aliance stala.

Ukrajinský prezident také vyzval k další podpoře své země. "Jestli naši partneři neztratí svou jednotu, neprohrajeme," věří. "My neztratíme jednotu," reagoval na to Rutte.

O válce na Ukrajině, proti níž už přes dva a půl roku bojuje Rusko, dnes Zelenskyj mluvil také se slovenským premiérem Robertem Ficem. "Ficovi jsem dnes řekl hodně věcí," poznamenal na otázku novinářů, aniž však byl konkrétní. Uvedl ale, že by Slovensko jeho zemi mělo pomáhat, jinak pocítí, co mu Putin může způsobit. Nikdy se totiž nezastaví, "pokud ho nezastavíme", je přesvědčen.

Zelenskyj na tiskové konferenci také zdůraznil, že jeho země neplánuje vyrábět jaderné zbraně. Otázku mu k tématu položil jeden z novinářů na základě informací o nedávné schůzce s exprezidentem USA Donaldem Trumpem. V rozhovoru s ním Zelenskyj zmínil Budapešťské memorandum z roku 1994, podle něhož byly Ukrajině poskytnuty bezpečnostní záruky ze strany Británie, Ruska a Spojených států výměnou za to, že se vzdá jaderných zbraní. Zároveň podotkl, že když Ukrajina nemá jaderné zbraně, potřebuje být členem aliance.

Vstup do NATO je jedním z hlavních bodů takzvaného plánu vítězství, od něhož si Zelenskyj slibuje spravedlivé ukončení války. Rutte už ve středu uvedl, že zatím nemůže říct, že podporuje celý ukrajinský plán. Některé otázky jsou podle něj stále obtížné a chce o nich jednat se spojeneckými státy. O co přesně jde, zatím neuvedl.

Dnes Rutte kritizoval Írán a Severní Koreu za to, že podporují ruskou vojenskou mašinérii. Pochvaloval si naopak spolupráci se zeměmi, jako je Austrálie, Nový Zéland, Japonsko či Jižní Korea, jejichž zástupci se jednání na ministerské úrovni také zúčastnili. Nyní je na programu pracovní večeře Rady NATO-Ukrajina.