Rusko šest týdnů před prezidentskými volbami na Ukrajině vystupňovalo protiukrajinskou propagandu a obvinilo Kyjev z nejtěžších zločinů. Ministerstvo zahraničí v Moskvě vydalo prohlášení, podle něhož se Ukrajina nezastaví před "nejodpornějšími provokacemi", utápí se v chaosu a korupci a v další válce, kterou každou chvíli vyvolá na Donbasu, se nebude štítit žádných obětí.

Do svých nečistých her hodlá Kyjev zatáhnout pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), kteří monitorují donbaskou frontu, uvedlo ruské ministerstvo. "Západní kurátoři" by podle Moskvy měli ukrajinské vedení pacifikovat, aby se nepustilo do dalších válečných dobrodružství.

Za bezprostřední důvod mimořádně tvrdého prohlášení si ruské ministerstvo zvolilo pondělní incident ve východoukrajinském Doněcku, kde explodovaly tři nálože nedaleko od hotelu, kde nocují pozorovatelé OBSE. Akce, kterou Rusko jednoznačně připisuje Kyjevu, může mít podle dnešního prohlášení ruského ministerstva "katastrofální následky".

Výbuchy v Doněcku nezpůsobily žádná zranění. Podle povstaleckého velení byly exploze následkem útoku ukrajinských armádních dronů. Ukrajinská média napsala, že dva z výbuchů poničily obytné budovy nedaleko obydlí povstaleckého vůdce Děnise Pušilina. Připomínají atentát na Pušilinova předchůdce Alexandra Zacharčenka z loňského srpna, který byl podle Kyjeva výsledkem sporů mezi separatisty nebo zásahem z Moskvy.

Kyjev se podle ruského prohlášení dopouští zločinů "na pozadí doutnajícího ozbrojeného konfliktu na Donbasu, který může v kterémkoli okamžiku s novou silou rozpoutat bez ohledu na oběti, jen aby vrátil oblast pod svou kontrolu".

Před březnovými prezidentskými volbami se "Kyjev nezastaví před těmi nejodpornějšími provokacemi, do nichž se snaží zatáhnout pozorovatele OBSE. Po státním převratu z roku 2014, který otevřeně podporovaly USA a řada západních zemí, se Ukrajina stále hlouběji propadá do pavučiny politického chaosu, korupce, bezpráví a agresivního nacionalismu," varuje dokument.