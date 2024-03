Ukrajina si předvolala vatikánského velvyslance kvůli výrokům papeže Františka

Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo vatikánského velvyslance v Kyjevě kvůli výroku papeže Františka, podle něhož by měl mít Kyjev odvahu vyvěsit bílou vlajku a jednat s Ruskem o míru. Informovala o tom agentura AFP. Ukrajinští politici papežův výrok kritizovali stejně jako někteří jejich kolegové z evropských zemí.

Podle ukrajinské diplomacie byl apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas informován, že je Ukrajina "zklamána papežovými slovy o bílé vlajce a o nutnosti ukázat odvahu a jednat s agresorem".

František byl minulý týden v rozhovoru se švýcarskou televizí tázán na svůj postoj v debatě mezi těmi, kteří říkají, že by se Ukrajina měla vzdát, protože není schopna vypudit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo právo silnějšího. Tazatel v rozhovoru použil termín "bílá vlajka". Papež na to podle agentury Reuters zareagoval slovy, že "nejsilnější je ten, kdo zhodnotí situaci, pomyslí na lidi, má odvahu k bílé vlajce a jedná".

Papežův výrok kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a také vládní politici například z Polska nebo Lotyšska. Vatikán později vysvětloval papežova slova, která podle Františkova úřadu nevyzývala ke kapitulaci, ale k zahájení jednání.