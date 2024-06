Ultraliberál Milei chce prostřednictvím "šokové terapie" uzdravit Argentinu

Vizitka argentinského prezidenta Javiera Mileiho (53), který 24. června navštíví ČR (přivítá jej prezident Petr Pavel a přednese v Praze přednášku):

- Ultraliberální ekonom Milei je od prosince 2023 argentinským prezidentem. Stojí v čele bloku Svoboda postupuje (LLA), který sdružuje libertariánské a liberální strany. V roce 2019 založil Libertariánskou stranu a v letech 2021 až 2023 byl poslancem.

- Milei se stal jedním z favoritů loňských prezidentských voleb poté, co dostal nejvíce hlasů v povinných stranických primárkách v srpnu. Ve druhém kole voleb zvítězil s jasnou většinou 56 procent hlasů nad ministrem hospodářství Sergiem Massou. V kampani se vymezoval vůči všem zavedeným politickým stranám a symbolem jeho programu se stala motorová pila odkazující na škrty ve veřejných výdajích. Krátce po svém zvolení Milei oznámil stovky opatření měnících zákony v ekonomické či sociální oblasti. Podle agentury Reuters jeho první opatření sice zlepšila hospodaření veřejného sektoru i bilanci zahraničního obchodu, nedokázala však zatím zastavit růst inflace a míry chudoby v zemi. Inflace, kterou Milei označuje za svoji hlavní výzvu, sice v poslední době začala klesat, ovšem stále je extrémně vysoká a dosahuje skoro 300 procent.

- Milei, který se netají tím, že je obdivovatelem bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, například hlásá, že argentinská centrální banka by měla být zrušena či slíbil nahradit peso dolarem. Milei, který podle odborníků usiluje o syntézu rakouské ekonomické školy a monetarismu, však zároveň přiznal, že pro plnou dolarizaci argentinské ekonomiky by potřeboval finanční injekci 40 miliard dolarů (asi 920 miliard korun), které však Argentina ve svých rezervách nemá. Podle deníku El País, který označuje Mileie za anarchokapitalistu, si tento politik myslí, že stát je nepřítelem lidí a svobody. Sám Milei se označuje za minarchistu, "tedy někoho, kdo věří, že stát by měl mít na starosti pouze bezpečnost a spravedlnost".

- Milei již dříve oznámil, že považuje klimatickou změnu za lež, sexuální výchovu označuje za spiknutí proti rodině, chce omezit právo na potrat, podporuje manželství stejnopohlavních párů a rovněž prosazuje uvolnění pravidel pro držení střelných zbraní.

- Milei již v prosinci podepsal také takzvaný dekret nutnosti a naléhavosti (DNU), který je součástí "šokové terapie", skrze níž chce Milei uzdravit argentinskou ekonomiku. Dekret mění či ruší na tři stovky zákonů a na nějž byla k soudům podána desítka stížností. Výnos se zaměřuje především na deregulaci ekonomiky. Text počítá s koncem regulace nájemného či cen základního zboží, s uvolněním pravidel na trhu práce a otevírá cestu novým privatizacím. Krátce po svém nástupu do úřadu také Milei snížil počet ministerstev o polovinu na devět. Od ledna vláda zrušila subvence na dopravu, elektřinu, plyn či vodu a také několik tisíc míst ve státní správě. Některé části výnosu, například změny trhu práce, pozastavily soudy a v březnu ho odmítl Senát.

- Loni v prosinci navrhl Milei zákon obsahující rozsáhlý plán ekonomických a sociálních reforem, přezdívaný podle šíře záběru zákon "ómnibus". Původně zákon čítal na 660 článků obsahujících reformy ekonomické, finanční, fiskální či sociální, v únoru ale neprošel dolní komorou, ačkoliv už tehdy ho vláda zkrátila zhruba na polovinu článků. Až v dubnu ho poslanci schválili, a to poté, co byl dál zestručněn až na zhruba 230 článků. V červnu ho těsnou většinou schválil Senát.

- Jedním z klíčových bodů nového zákona, který jde ale nyní ještě zpět do dolní komory ke konečnému schválení, je ustanovení poskytující prezidentovi na rok výjimečné pravomoci. Umožňuje totiž Mileiovi vyhlásit stav nouze ve správní, ekonomické, finanční a energetické oblasti a pomocí dekretů měnit legislativu, a tím obcházet zákonodárnou moc parlamentu. Návrh zákona, jehož celý název je "zákon základů a výchozích bodů pro svobodu Argentinců", obsahuje také možnost privatizace některých státních podniků, ač i v tomto případě musel Milei seznam zkrátit, aby parlamentem prošel. V rukou státu tak zůstane například ropná společnost YPF či argentinské aerolinky. Privatizovat se nebudou ani veřejnoprávní média, jejichž správu v únoru vláda na rok převzala s tím, že chce "zefektivnit jejich provoz".

- Podle Mileiových kritiků poškodí reformy, které se týkají například i trhu práce, miliony Argentinců. Proti reformám se konala už řada demonstrací, i násilných.

- V parlamentu má však prezidentova strana LLA jen menšinu a o podpoře musí jednat s dalšími pravicovými a středovými kluby, tedy stranami, které v kampani nazýval "zloději" či "odpornými levičáky".

- Na protest proti Mileiovým úsporným opatřením se v Argentině v květnu uskutečnila generální stávka, kdy se zastavila veřejná doprava, zavřely se supermarkety, letiště i banky. Přerušeno bylo i zpracování obilí, které je klíčové pro ekonomiku, a zavřely také obilné přístavy.

- V zahraničí politice Milei oznámil, že se chce více orientovat na Spojené státy a Izrael. Předchozí peronistická vláda prezidenta Alberta Fernándeze udržovala dobré vztahy i s Ruskem a Čínou, která je jedním z největším obchodní partnerů Argentiny. Milei nechce vztahy s těmito dvěma státy dále rozvíjet na vládní úrovni, protože podle něj nerespektují svobody jednotlivců.

- Pozdvižení Milei způsobil letos v květnu na madridské konferenci Europa Viva 24 zorganizované španělskou krajně pravicovou stranou Vox. Libertariánský argentinský prezident zde nepřímo, ovšem nevybíravě, komentoval podezření z korupčního jednání manželky socialistického španělského premiéra Pedra Sáncheze. Poté, co se Milei za své výroky odmítl omluvit, Španělsko odvolalo svoji velvyslankyni v Argentině a v čele diplomatického zastoupení země v Buenos Aires má již jen chargé d'affaires.

- V politice na sebe poprvé výrazněji upozornil poté, když se stal poslancem a svou první výplatu zákonodárce vložil do loterie, do které se přihlásil milion zájemců. "Tyto peníze jsou moje, mohu je utratit jako každý jiný poslanec, spálit je, anebo vyhledat způsob, jak tyto peníze vrátit lidu, kterému byly ukradeny," prohlásil tehdy Milei.

- Milei vystudoval ekonomiku na soukromé Univerzitě Belgrano v Buenos Aires a na univerzitě Torcuato Di Tella. Je považován za specialistu na ekonomický růst a ekonomickou matematiku, přednášel na argentinských i zahraničních univerzitách. Působil také jako ekonom v několika národních a mezinárodních veřejných orgánech, byl hlavním ekonomem v soukromé společnosti Corporación América či v argentinské pobočce banky HSBC. Napsal několik knih a více než 50 vědeckých prací.

- Milei si získal popularitu také jako moderátor svého vlastního rozhlasového pořadu Demoliendo Mitos (Boření mýtů), do něhož si zval pravicově liberální ekonomy.

- Narodil se 22. října 1970 do rodiny italského původu. V mládí se aktivně věnoval sportu, byl fotbalovým brankářem klubu Chacarita Juniors. Zpíval také v rockové kapele Everest, která hrála zejména coververze hitů od Rolling Stones.

- Díky svému výstřednímu účesu, který si prý nijak neupravuje, si vysloužil přezdívku "paruka". V červnu 2020 se v argentinském televizním pořadu prohlásil za instruktora tantrického sexu. Je svobodný.