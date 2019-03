USA chce omezit výměnu tajných informací s Německem

Spojené státy oficiálně pohrozily Německu omezením výměny zpravodajských informací, pokud Berlín umožní čínským firmám podílet se na stavbě komunikačních sítí páté generace (5G). S odvoláním na dopis, který německé vládě zaslala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, o tom informoval deník The Wall Street Journal. Německé ministerstvo hospodářství podle agentury DPA potvrdilo, že dopis obdrželo, zatím však odmítlo věc jakkoliv komentovat.

V oficiálním dopise amerického velvyslance v Berlíně Richarda A. Grenella adresovaném německému ministrovi hospodářství Peteru Altmaierovi z minulého pátku se podle WSJ uvádí, že pokud by se na stavbě 5G sítě podíleli nedůvěryhodní poskytovatelé, jako je Huawei, mohlo by to zpochybnit bezpečnost a důvěryhodnost citlivé komunikace v Německu. V důsledku toho by mohla být ohrožena i dosavadní spolupráce a rychlá výměna zpravodajských informací mezi tajnými službami USA a Německa.

Podle deníku jde o první případ, kdy USA výslovně varovaly své spojence, že odmítnutí vyloučit Huawei z tendru na stavbu 5G sítě bude mít dopad na bezpečnostní spolupráci s Washingtonem. Evropské bezpečnostní služby v mnohém spoléhají na informace od svých amerických partnerů, a to zejména v oblasti terorismu. Německé úřady díky zpravodajským poznatkům z USA například loni odhalily přípravu útoku jedovatým ricinem v Kolíně nad Rýnem.

Představitelé Spojených států již měsíce naléhají na své spojence, aby zakázali účast Huawei a dalších čínských firem na budování své kritické komunikační infrastruktury. Důvodem je obava, že tyto společnosti mohou sdílet citlivá data s vládou v Pekingu, neboť je k tomu zavazují čínské zákony.

Německá vláda však tvrdí, že nemá o špionážních aktivitách Huawei důkazy. Firma by tudíž neměla být z výběrového řízení předem vyloučena, pokud splní základní bezpečnostní kritéria.

Nejmenovaný vedoucí představitel amerického ministerstva zahraničí sdělil WSJ, že Američané budou s Německem sdílet informace i nadále, i když se bude Huawei účastnit stavby 5G sítí, nikoliv však v té míře jako doposud. "Američané budou předpokládat, že vše, co budou sdílet s Německem, skončí u Číňanů," řekl.

Německá vláda údajně usiluje o uzavření "antišpionážní" dohody s Čínou, která by zajistila, že Německo nebude muset vyloučit Huawei z budování komunikačních sítí páté generace (5G) v zemi kvůli obavám ze špionáže. Někteří experti ale německý záměr zpochybňují, neboť podobné dohody se v minulosti ukázaly jako neúčinné. Podle nich se spolková vláda chce vyhnout zákazu Huawei v Německu, protože se obává odvetných opatření pro své podniky v Číně.