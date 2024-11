V Číně 35 lidí zemřelo a 43 je raněných po útoku autem, uvedla policie

V jihočínském městě Ču-chaj 35 lidí zemřelo a 43 je zraněných poté, co v pondělí 62letý řidič záměrně najel do cvičících lidí, uvedla dnes podle agentur Nová Čína a AFP čínská policie. Podle ní šlo o "vážný a zákeřný útok". Podezřelý byl zadržen poté, co se pokusil spáchat sebevraždu, informovaly podle agentury AP úřady.

"Vážný a zákeřný útok se stal ve sportovním středisku ve městě Ču-chaj, kde podezřelý najel autem do skupiny lidí, kteří cvičili. V důsledku toho zemřelo 35 lidí a 43 jich je zraněných," uvedla policie.

Podezřelý z místa činu podle původních zpráv ujel, ale policie ho později zadržela. Dnes úřady uvedly, že se pokusil spáchat sebevraždu. Policie ho našla v autě s nožem a řeznými ranami na krku a převezla ho do nemocnice. K útoku muže vedla nespokojenost s rozvodovým finančním vyrovnáním, tvrdí podle AP policie.

Bezprostředně po útoku nemocnice informovaly o zhruba 20 zraněných a nebylo jasné, zda šlo o útok či o nehodu. Články čínských médií i příspěvky na sociálních sítích zmiňující incident rychle zmizely s přispěním cenzorů, píše AP.