V Madridu převažují konzervativci, Barceloně hrozí změna starosty, co dalšího odhalil průzkum?

V Barceloně by se po osmi letech mohl změnit starosta. Podle průzkumu agentury 40db., který dnes zveřejnil deník El País, uskupení současné starostky Ady Colauové by skončilo ve volbách až třetí. V sondáži vítězí socialisté, které do voleb vede náměstek starostky Jaume Collboni. V Madridu se podle průzkumu téže agentury očekává rozsáhlé vítězství konzervativní Lidové strany, není ale jasné, zda bude mít v zastupitelstvu většinu.

V Barceloně se o třetí mandát za sebou uchází starostka Colauová a její uskupení Barcelona En Comú. Tomu sondáž agentury 40db. přisuzuje 18 procent preferencí, o tři procentní body méně, než kolik dostalo ve volbách v roce 2019. Skončilo by tak třetí za socialisty, kteří vedou se zhruba 22 procenty preferencí, a separatisty ze Společně pro Katalánsko, kterým průzkum přisuzuje 18,5 procenta.

Novým starostou by se tak mohl stát lídr kandidátky barcelonských socialistů Collboni, pokud by se mu podařilo sestavit v zastupitelstvu koalici s dalšími levicově orientovanými subjekty. Ty by podle sondáže měly v novém zastupitelstvu pohodlnou většinu 26 křesel z 41.

V hlavním městě Madridu je v čele preferencí podle sondáže s velkým náskokem konzervativní Lidová strana, jejíž kandidátku vede současný starosta José Luis Martínez-Almeida. Té průzkum přisuzuje 41 procent preferencí, o zhruba 16,5 procentního bodu více než v předchozích komunálních volbách v roce 2019. Zda bude mít Lidová strana většinu v zastupitelstvu mimo jiné záleží na tom, zda pětiprocentní hranici překročí dva menší subjekty - centrističtí Ciudadanos a levicové uskupení Podemos.

Volit se bude v neděli také do zastupitelstva v madridském regionu. I v těchto volbách se očekává výrazné vítězství Lidové strany, kterou vede stávající šéfka regionu Isabel Díazová Ayusová. Ta má rovněž ambici dosáhnout v zastupitelstvu většiny.

V neděli se ve Španělsku konají volby do městských a části krajských zastupitelstev. Volby analytici považují za klíčový test před parlamentními volbami, které se v zemi uskuteční ke konci roku.