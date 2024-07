V Německu díky zjednodušení prudce vzrostlo schvalování větrných elektráren

V Německu díky výraznému zjednodušení podmínek prudce vzrostl počet povolení pro nové pevninské větrné elektrárny, za první pololetí letošního roku to bylo o 32 procent více než ve srovnatelném období loňského roku. Dnes to oznámily německý svaz větrné energie BWE a strojírenská skupina VDMA Power Systems, podle kterých je ale třeba ještě odstranit překážky v realizaci projektů, protože tempo budování pevninských větrných turbín v prvním pololetí bylo oproti loňsku pomalejší. Německo také podle BWE a VDMA Power Systems zaostává za svým cílem mít do roku 2030 pevninské větrné elektrárny s instalovaným výkonem 115 gigawattů (GW).

V prvním pololetí letošního roku přibylo v Německu 250 pevninských větrných elektráren s celkovým výkonem 1308 megawattů (MW), což bylo méně než ve stejném období v roce 2023, kdy bylo postaveno 331 větrných turbín na pevnině o celkovém výkonu 1565 MW. V této oblasti je podle BWE a VDMA Power Systems nutné postup zjednodušit, aby výstavba nových zdrojů mohla pokračovat rychlejším tempem. Naopak ve schvalovacím procesu je již patrné rozvolnění byrokratické zátěže.

Počet nově vydaných povolení na pevninské větrné elektrárny se od ledna do konce června zvýšil na 4,77 GW, zatímco loni to bylo ve stejném období 3,6 GW. Meziroční nárůst tak činil přes 30 procent. "Nová povolení a přidělování ve výběrových řízeních jsou na rekordní úrovni," řekla šéfka BWE Bärbel Heidebroeková. Poznamenala, že dynamiku současného pozitivního trendu je nutné zajistit a urychlit i v dalších letech po spolkových volbách v roce 2025.

Za přetrvávající problém Heidebroeková a výkonný ředitel VDMA Power Systems Dennis Rendschmidt stejně jako v minulosti považují příliš složitá a zdlouhavá schvalovací řízení pro velkokapacitní a těžkotonážní dopravu. K dopravě dílů pro výstavbu větrných turbín je podle nich nutné v Německu sjednotit a zjednodušit pravidla. Rendschmidt už loni poukázal na to, že schvalování přepravy těžkých dílů po silnici v Německu trvá v průměru 12 týdnů, zatímco v Nizozemsku je to do pěti dní vyřízeno.

Větrná energie je jedním z pilířů v přechodu Německa k obnovitelným zdrojům energie. Spolková republika si stanovila cíl, aby do roku 2030 pocházelo nejméně 80 procent elektrické energie z ekologických zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny. Loni takto země vyrobila 55 procent.

Do roku 2030 chce mít Německo pevninské větrné elektrárny s instalovaným výkonem 115 GW, aktuální výkon těch stávajících činí 61,9 GW. Německý plán dále počítá, že v roce 2030 budou mít německé větrné parky v Severním a Baltském moři výkon 30 GW, ty ale nyní podle BWE mají výkon asi jen 8,9 GW.