V Německu mohou ode dneška vznikat kluby, které budou nekomerčně pěstovat konopí pro své členy. Než sdružení s pěstováním skutečně začnou, musí získat potřebné povolení, na jehož vydání mají úřady tři měsíce. O souhlas bude žádat také český rodák Wenzel Václav Červený, který je v Německu považován za nekorunovaného konopného krále. Červený už roky nabízí konopné produkty bez obsahu omamné látky THC a nyní v Aschheimu nedaleko Mnichova připravuje i pěstitelský klub, což se místním úřadům nelíbí.

Konzumace marihuany je v Německu od dubna pro rekreační účely povolená. Zákon o částečné legalizaci povolil dospělým pěstovat pro vlastní potřebu až tři rostliny a mít u sebe beztrestně 25 gramů konopí, doma pak mohou mít uloženo celkem 50 gramů. Dnes vstoupila v platnost druhá fáze legalizace, která umožní pěstovat konopí v klubech. Sdružení nesmí být komerční a mohou mít nejvýše 500 členů.

Na dnešní den zájemci o pěstitelské kluby dlouho čekali, protože mohou začít podávat žádosti o povolení ve spolkových zemích, ve kterých chtějí působit. "Než začneme pěstovat, tak to ještě nějaký čas potrvá," řekl ČTK Červený, který od dubna díky částečné legalizaci nabízí vedle produktů bez THC i semínka a sazeničky s touto omamnou látkou.

Bavorsko, ve kterém se Červený o povolení uchází, patří mezi německými regiony k těm nejpřísnějším. Bavorský premiér Markus Söder vystupoval proti legalizaci, což zdůvodňoval obavou o zdraví mládeže a strachem ze snadnější dostupnosti drogy. Když se návrh zákona odpůrcům nepodařilo zastavit v únoru ve Spolkovém sněmu a v březnu ve Spolkové radě, uvedla Söderova zemská vláda, že pěstitelské kluby se musí připravit na přísné schvalovací podmínky a na následné důsledné kontroly.

Z uvolnění poměrů nemá radost ani Aschheim, který se obává, že by se mohl stát Haschheimem, tedy ve volném překladu jakýmsi hašišovým doupětem. V Aschheimu ani jinde v Bavorsku se podle Červeného nic takového ale od dubna neděje. Situaci přirovnal k době před legalizací. "Ti, co v Bavorsku (marihuanu) kouří, ji kouří tak, aby to nebylo vidět. To není jako v Berlíně, kde to doslova smrdí na všech ulicích. V Bavorsku člověk nic nepozná. Ti, co kouří, kouří tak, aby to nikoho nerušilo," popsal Červený.

V Aschheimu v bývalém supermarketu letos Červený otevřel velký konopný obchod, který pojal jako zážitkový a vzdělávací projekt, kde pořádá debaty, přednášky, koncerty či degustační setkání. Ve stejné budově chce provozovat i pěstitelský klub. Aschheimská radnice tomu chce zabránit, proto za velké pozornosti médií rychle vybudovala jen několik desítek metrů od Červeného obchodu malé dětské hřiště. Zákon totiž neumožňuje vznik pěstitelských klubů v okruhu 200 metrů od zařízení pro děti a mládež, jako jsou školy, volnočasové spolky či hřiště.

Zda Červený povolení získá, tak jasné není. "Nevím, zda to hřiště bude vadit, když jsem tady já byl první," řekl. Poznamenal, že dosud se od bavorských úřadů žádné podrobnosti k povolení nedozvěděl, protože příslušný úřad začal fungovat až dnes. "Nyní jim mohu poprvé zavolat a mluvit s nimi," řekl. Než žádost podá, chce si nejprve všechny požadavky důkladně prostudovat. "Jenom o něco zažádat, co potom propadne, nemá cenu. Já si musím připravit postup, abych věděl, kam ta cesta půjde. A až to budu vědět, tak potom mohu žádat," řekl.

Pro případ, že by povolení kvůli hřišti nezískal, zvažuje Červený několik možností. Jednou z nich je zřídit pěstírnu v kontejnerech, které by mohl umístit kdekoli podle úředních požadavků. "Myslím, že tohle bude nejreálnější řešení," řekl.

Zájemci o klubové pěstování se podle Červeného zatím obávají, aby zbytečně neplatili členské poplatky, když povolení ještě nemá. "Zatím mám 130 lidí," řekl. "Jakmile se dozvím, co budu potřebovat, abych dostal povolení, tak těch 500 lidí budu mít, o to nemám starosti," dodal.

Bavorská ministryně zdravotnictví Judith Gerlachová řekla, že nově vzniklý schvalovací a kontrolní úřad bude společně s policií pečlivě sledovat, zda kluby dodržují všechna nařízení. Spolkový zákon stanovuje pravidelné kontroly, jejichž časový interval není upřesněn. Jako doporučení se považuje jednou ročně, což například Dolní Sasko vnímá jako dostatečné. Bavorsko chce ale kluby kontrolovat každé tři měsíce. Bavorsko se také rozhodlo, že počet klubů omezí. Může tak vzniknout jeden na 6000 obyvatel města či okresu.