V nemocnici Šífa je dle Světové zdravotnická organizace hospitalizováno na 300 pacientů

V nemocnici Šífa v Pásmu Gazy zůstalo 25 zdravotníků a 291 pacientů, včetně 32 novorozenců v kritickém stavu nebo dvou lidí na jednotce intenzivní péče bez ventilace. Podle deníku The Guardian to ve zprávě zveřejněné v noci na dnešek uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) poté, co její pracovníci zařízení navštívili. Mezinárodní zdravotnická organizace Lékaři bez hranic ve vlastní tiskové zprávě upozornila, že její konvoj se dostal v Pásmu Gazy pod palbu, následkem čehož zemřel jeden člověk. Útok označila za záměrný.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus už v sobotu večer uvedl, že v zařízení není voda, elektřina, palivo ani jídlo a nedostává se tam léků. Větší část lidí byla v sobotu ze zařízení evakuována poté, co přesun podle AFP vyhlásili izraelští vojáci provádějící v nemocnici razii.

Většina těch, kteří v nemocnici zůstávají, utrpěla podle WHO zranění v nynějších bojích v Pásmu Gazy zranění. Jsou mezi nimi pacienti s komplikovanými zlomeninami, amputovanými končetinami, zraněními hlavy, popáleninami, zraněními hrudníku nebo břicha nebo 29 lidí se závažnými poraněními páteře, kteří se nemohou bez pomoci lékařů hýbat.

Mnozí mají kvůli nedostatečným hygienickým podmínkám v nemocnici a chybějícím antibiotikům zanícené rány. Tým WHO viděl na chodbách hromadící se zdravotnický odpad.

Mnozí pacienti v uplynulých dvou nebo třech dnech kvůli omezení zdravotní péče v zařízení zemřeli a u vchodu do nemocnice je hromadný hrob, v němž je údajně pohřbeno přes 80 lidí.

Mezinárodní zdravotnická organizace Lékaři bez hranic (MSF) v tiskové zprávě sdělila, že v sobotu se dostal pod palbu konvoj převážející její pracovníky spolu s rodinami. Zemřel přitom jeden rodinný příslušník pracovníka organizace a další byl zraněn. Organizace útok, který byl podle ní záměrný, důrazně odsoudila.

MSF rovněž sdělila, že jejím pracovníkům spolu s rodinami se nedaří z pásma Gazy odjet. Přes týden se nemohli dostat z kanceláří organizace poblíž nemocnice Šífa. Organizace vyzvala k umožnění rychlé evakuaci svých pracovníků z Gazy stejně jako dalších lidí, kteří se kvůli bojům nemohou dostat ze severní části Pásma Gazy.