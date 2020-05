V počtu nakažených koronavirem vede USA, za ním je Rusko

Rusko se stalo druhou nejpostiženější zemí co do počtu nakažených koronavirem. Je tam po přičtení nových více než 9400 případů přes 335 tisíc infikovaných. Velké denní přírůstky má stále Brazílie, jejíž prezident Jair Bolsonaro zlehčuje vážnost epidemie. Nakazilo se tam přes 330 800 lidí, takže je Brazílie třetím nejpostiženějším státem na světě. Nejhůř jsou na tom Spojené státy, které mají více než 1,6 milionu nakažených. Čína, z níž se koronavirus rozšířil do světa, v pátek poprvé od začátku epidemie nezaznamenala jeden nový případ onemocnění covidem-19.

V Rusku se denní bilance již osmým dnem po sobě drží pod hranicí 10 tisíc případů a covidu-19 tam podlehlo 3388 lidí.

Čína sice nemá žádného nového nemocného, ale koronavirus se tam prokázal u 28 lidí, kteří však nemají žádné symptomy. Mírný denní nárůst nových případů má Německo - 638 v pátek, zatímco o den dříve to bylo 460. V posledním týdnu ale nebyla v žádném německém okrese překročena kritická hranice 50 nových případů infekce na 100 tisíc obyvatel.

Čtyři evropské státy přišly s vlastním návrhem na unijní obnovu hospodářství postiženého důsledky pandemie. Rakousko, Švédsko, Dánsko a Nizozemsko nesouhlasí s francouzsko-německým plánem záchranného fondu, který předpokládá unijní půjčku 500 miliard eur (13,8 bilionu korun), jež se mají postupně splácet a rozdělovat přes rozpočet EU formou dotací a půjček. Čtyři zmíněné spořivější země navrhují poskytovat po dva roky výhodné úvěry, nikoli přímé dotace, a chtějí, aby pomoc byla adresná. Tyto státy zatím finanční objem pomoci nezveřejnily.

Porušení podmínek karantény by mohlo stát post poradce britského premiéra Dominika Cummingse. Navzdory tomu, že se koronavirem sám nakazil, odvezl koncem března syna k rodičům na hlídání. Platila tehdy přísná karanténa a Britové měli vycházet jenom kvůli nezbytným pochůzkám. Opozice volá po Cummingsově odstoupení.

Účinnost léků

Nadějné informace přišly v sobotu z vědeckého světa. Byly zveřejněny detaily výzkumu experimentálního léku remdesiviru a ukázalo se, že jeho podávání pacientům v době, kdy ještě nemusí být napojeni na respirátory, zkracuje léčbu až o čtyři dny. Remdesivir zřejmě také snižuje úmrtnost.

Úspěch ohlásila rovněž Kuba, a to se dvěma léky, které podává pacientům s covidem-19. Podařilo se jimi podle tamních zdravotnických úřadů snížit úmrtnost. Oba přípravky - itolizumab a jeden peptid - podle prezidenta Miguela Díaze-Canela dokázaly zachránit 80 procent pacientů v kritickém stavu po nákaze koronavirem.

Další studie zveřejněná časopisem American Journal of Clinical Pathology upozornila na nutnost sledovat stav nakažených těhotných žen, protože v nemocnici v Chicagu se u 16 z nich prokázala poškozená placenta.