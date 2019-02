Vatikán a Al-Azhar budou společně bojovat proti extremismu

Vatikán a mešita Al-Azhar, považovaná za sídlo hlavy sunnitského islámu, podepsaly za papežovy návštěvy Spojených arabských emirátů dokument o společném boji proti extremismu. Informovala o tom televize Al-Arabíja. Papež František přijel do SAE v neděli astal se první hlavou katolické církve, která navštívila Arabský poloostrov.



Součástí jeho pondělního programu byla účast na mezináboženské konferenci v Abú Zabí. Zdůvodňovat "nenávist a násilí" jménem boha je podle Františka "závažné znesvěcení". "Jakákoli forma násilí spáchaného ve jménu Boha Stvořitele je bez váhání odsouzena, protože je to vážné znesvěcení Božího jména k ospravedlnění nenávisti a páchání násilí na bratrovi," řekl papež. "Neexistuje žádné násilí, jež by bylo možné zdůvodnit nábožensky," dodal.

Hlava Al-Azharu šajch Ahmad Tajib ve svém příspěvku vyzval muslimy žijící na Blízkém východě, aby přijali místní komunity křesťanů. "Jste součástí tohoto národa, nejste menšiny," vzkázal šajch křesťanům. Oslovil také muslimy přesídlené na Západ a vyzval je, aby se integrovali ve svých nových domovských zemích a respektovali jejich zákony.

Tajib řekl, že se s papežem shodli na tom, že všechna náboženská vyznání musejí být ušetřena násilí páchaného ve jménu náboženství. "Shodli jsme se, že všechna vyznání musejí být osvobozena od ozbrojených skupin, které šíří teror, a to bez ohledu na vyznání, doktrínu a ideologii (těchto skupin). Jsou to zločinci, krvaví vrazi a násilníci," řekl vůdce sunnitů.

Text, který spolu s papežem podepsal, nese název Dokument lidského bratrství. Jeho obsahem je snaha posílit mezilidské vztahy, ukončit konflikty a pomoci těm nejchudším členům společnosti.

Papež ve svém projevu dále řekl, že náboženští představitelé musejí být majákem míru a prosazovat důstojnost pro všechny "boží děti". Pokud se podle něj nespojí vyznavači různých náboženství a nebudou prosazovat konkrétní cesty míru, je budoucnost lidstva nejistá. "Buď budeme budoucnost budovat společně, nebo žádná budoucnost nebude. Je čas, aby se náboženství prosazovala aktivněji, s odvahou a smělostí, bez přetvářek a aby pomohla lidské společnosti hledat usmíření, naději a konkrétní cestu k míru," řekl papež.

Spojené arabské emiráty jsou součástí koalice, která bojuje v Jemenu na straně tamní vlády proti šíitským povstalcům. Papež se ve svém příspěvku Jemenu nevyhnul. Před očima máme důsledky války v Jemenu a jinde na Blízkém východě, řekl. "Válka vytváří jedině utrpení, zbraně přinášejí pouze smrt...Tyto osudové důsledky máme před očima. Myslím zejména na Jemen, Sýrii, Irák a Libyi. Vyslovme se proti logice ozbrojené síly. Lidské bratrství od nás, církevních představitelů, žádá, abychom zakázali veškerá přitakání slovu válka," řekl František.