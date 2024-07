Ve Francii roste zájem o nahotu, od pandemie přibývá nudistů

Nahota se opět vrací do módy, přinejmenším ve Francii, kde přibývá lidí, kteří se ve jménu svobody zbavují oblečení. Nedávný vzestup naturismu se datuje od pandemických uzávěr, z nichž Francouzi zřejmě vyšli s touhou odhodit společenská omezení ve snaze o to, co mnozí považují za zdravější, svobodnější a ekologičtější životní styl, napsal deník The Times.

Před pandemií bylo v zemi asi 2,5 milionu nudistů a 122 klubů, které organizovaly aktivity, jež bylo možné provozovat nahý. Nyní je tam 3,8 milionu praktikujících a 141 klubů, uvedla předsedkyně Francouzské federace naturistů Viviane Tiarová. Dodala, že podobné trendy se objevily v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Chorvatsku a Bulharsku.

Rozšiřuje se také oblast působnosti naturistů. Zatímco dříve se nudisté většinou omezovali na své komunity, nyní se podle Tiarové věnují pěší turistice a cyklistice, pořádají večírky, cvičí jógu, chodí do restaurací, divadel a muzeí.

Tento měsíc byla v Muzeu evropských a středomořských civilizací v Marseille otevřena výstava Naturistické ráje, která se věnuje historii této praxe. Tato událost je vnímána jako důležitá, přinejmenším mezi nudisty, kteří bojují proti francouzským zákonům, jež jsou přísnější než v Británii nebo Německu.

"Cílem výstavy je ukázat, že naturismus není příběhem sexuality," řekla Amélie Lavinová, jedna z kurátorek.

Dnešní naturisté touží po alternativním životním stylu, který je považován za bližší přírodě a zdravější než ten, který vyznávají oblečení lidé. Jsou také přesvědčeni, že jsou svobodnější.

Svoboda však není vždy možná. Francie má sice pověst země s liberálními názory, ale v praxi je právo poměrně konzervativní a nahotu na veřejnosti systematicky považuje za neslušné obnažování s výjimkou povolených míst, jako jsou nudistické pláže.

Například Británie je shovívavější. Proti lidem, kteří se obnažují na veřejnosti, zakročuje pouze tehdy, pokud se domnívá, že mají v úmyslu způsobit šok nebo znepokojení.

Francouzská federace naturistů usiluje o to, aby Francie přijala podobný postoj. Snaží se také přiblížit nahotu širšímu publiku. Naturistické túry jsou nyní populární a chodci říkají, že je lidé, které potkávají na venkovských cestách, obvykle zdraví bez nepřátelských reakcí. V Avignonu se koncem tohoto roku plánuje divadelní festival pro nahé diváky a nahotě se otevírají i muzea.

Muzeum v Marseille pořádá jednou měsíčně v úterý, kdy je pro veřejnost uzavřeno, nahou prohlídku své expozice. První se konala tento týden. Přišlo celkem 120 lidí a místní noviny La Provence věnovaly akci dvě stránky. Tiarová uvedla, že návštěvníci byli přesto požádáni, aby si s sebou vzali sarong pro případ, že by se spustil požární poplach a oni museli vyběhnout na esplanádu.

Naopak v sousedním Německu v červnu Německé sdružení kultury svobodného těla (DFK) oznámilo svým členům, že srpnové oslavy výročí jeho vzniku se kvůli nedostatku zájmu nebudou konat. Za posledních 25 let totiž přišlo o zhruba 30.000 členů.