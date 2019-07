Velké velvyslanecké blamáže

V tajných depeších posílaných do Londýna označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za nestabilního a neschopného politika. Když jeho zprávy pronikly na veřejnost, britský velvyslanec ve Washingtonu Kim Darroch raději rezignoval. Řada ambasadorů se musela v minulosti poroučet z úřadu z mnohem prozaičtějších důvodů - kvůli opileckým eskapádám či sexuálním skandálům.

Dělal jen to, co se od něho čekalo a za co byl placen. Během uplynulých dvou let se snažil podat věrohodný obrázek o vládnoucí garnituře v zemi, do níž byl vyslán. Kim Darroch se nerozpakoval označit vládu amerického prezidenta za "nešikovnou" a "naprosto nefunkční", jak uváděl ve svých zprávách, jež nyní zveřejnil britský deník Mail on Sunday.

Darroch mimo jiné napsal, že prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu jen ze zlomyslnosti vůči svému předchůdci Baracku Obamovi, který smlouvu s Teheránem uzavřel. Poukázal také na to, že americká vláda nemá žádnou strategii, co po odstoupení od dohody dělat, a dodal, že Bílý dům zachvátil "diplomatický vandalismus". Velvyslanec také naznačil, že má americký prezident slabší inteligenci, a doporučil Britům, aby se ho při jednáních raději snažili přesvědčovat "jednoduchými až tupými" argumenty.

Upřímnost nadevše

Citlivý obsah diplomatických depeší notně otřásl speciálním bilaterálním vztahem, jímž se obě mocnosti pyšní. Trump po zveřejnění těchto zpráv označil velvyslance za "velkého hlupáka" a "nabubřelého šílence". Prohlásil, že s ním USA nebudou nadále spolupracovat, a Darroch nakonec rezignoval, přestože se za něho postavila britská vláda. Premiérka Theresa Mayová zdůraznila, že úkolem diplomata je předávat do Londýna upřímné informace, nicméně pro jistotu ihned dodala, že se s velvyslancovými názory neztotožňuje. "Jasně jsme USA sdělili, jak nešťastný tento únik je. Zveřejněné selektivní úryvky neodrážejí blízkost našeho vzájemného vztahu a úctu, v níž ho chováme," řekla Mayová.

Také britský ministr zahraničí Jeremy Hunt trvá na tom, že Darroch měl v úřadu zůstat. "Máme jednu z nejlepších diplomatických sítí na světě díky tomu, že je založena na otevřené výměně informací a názorů," řekl. "Skuteční vůdci vědí, že povinností diplomatů je podávat upřímné informace. Pro prezidenta je nepřijatelné, aby takovýmto způsobem otevřeně útočil na velvyslance spojenecké země," komentoval celou kauzu Tom Fletcher, někdejší britský velvyslanec v Libanonu.

Deník The New York Times napsal, že ambasadoři jiných států posílali z Washingtonu domů v podstatě podobné zprávy jako Darroch. Bývalý francouzský ambasador Gérard Araud podle svých slov Paříž informoval, že si Trump "neváží dlouhodobých spojenectví". Dodal, že by bylo naopak divné, kdyby jakýkoli diplomat psal domů, že "Bílý dům šlape jako dobře namazaný stroj".