Von der Leyenové do čela EK? Německá opozice to kritizuje

Opoziční Alternativa pro Německo (AfD) a Levice tvrdě kritizují nominaci německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové (CDU) do čela Evropské komise a připomínají aféry na jejím úřadu. Radost nemá ani vládní Křesťanskosociální unie (CSU), která do čela EK prosazovala svého politika Manfreda Webera, jenž vedl kandidátku evropských lidovců ve volbách do Evropského parlamentu.

"Slzy radosti po Evropě u všech poradních firem: nové lukrativní trhy se najednou otevírají i mimo bundeswehr," napsala na twitteru Alternativa pro Německo, která tak narážela na velkorysé odměny, které německé ministerstvo obrany za úřadování von der Leyenové platilo externím poradcům.

Případ, kterým se zabývá vyšetřovací výbor německého parlamentu, připomněl i šéf Levice Bernd Riexinger, když na twitteru napsal, že se přinejmenším firma McKinsey i celá branže poradců mohou radovat. Předseda AfD Jörg Meuthen‏ zase poukázal na kauzu lodi Gorch Fock, jejíž oprava se už mnohonásobně prodražila a která podle kritiků symbolizuje celkově neuspokojivých stav německé armády pod vedením šedesátileté političky.

Velkou radost z nominace ženy, která ministerstvo vede už od roku 2013, nemá ale ani vládní CSU. "Manfred Weber by byl legitimním šéfem Komise, byla by to také nejdemokratičtější cesta. Je hořké, že demokracie prohrála a zákulisí vyhrálo," uvedl předseda strany a bavorský premiér Markus Söder. Političku sesterské CDU ale přesto podpoří. Pro Německo je podle něj dobré, že obsadí tento post. "Ale jásat nemůžeme. Je to bod pro Německo, ale porážka pro Evropu," poznamenal.