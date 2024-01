Vyjádření ministra práce Mariana Jurečky byla nešťastná, ve vládě ale jedná dobře, uvedl ministr dopravy Martin Kupka

Komunikace ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ohledně pokračování ministerského večírku po prosincové tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) byla nešťastná, ale jeho kroky ve vládě jsou v mnoha ohledech pro ČR velmi přínosné. V reakci na úterní rozhodnutí vedení KDU-ČSL, které s ohledem na dosavadní pracovní výsledky podpořilo Jurečku ve vládě i čele strany, to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ministr kultury Martin Baxa (ODS) při příchodu na jednání vlády novinářům řekl, že záležitost považuje za uzavřenou.

Celostátní výbor KDU-ČSL v úterý podpořil Jurečku jako předsedu strany i jako ministra, a to s odhledem na jeho dosavadní pracovní výsledky. Současně v usnesení uvedl, že Jurečka chyboval, když včas neukončil vánoční setkání, i v další komunikaci. "Celostátní výbor vyjadřuje pochopení pro negativní reakce těch, kterých se tragické události na FF UK osobně dotkly, a omlouvá se za necitlivý kontext všech okolností daného setkání," stojí v usnesení. Lidovci v něm také "vzali na vědomí přiznání chyb a omluvu předsedy strany".

Kupka dnes připomněl Jurečkovy omluvy. "I politici jsou lidé a mohou dělat chyby. Komunikace byla nešťastná, ale jsem přesvědčený, že kroky, které dělá jako místopředseda vlády a ministr práce jsou v mnoha ohledech pro ČR velmi přínosné," uvedl. Jurečka je podle něj schopný dotáhnout důležité reformy včetně změn v penzích.

Vicepremiér a šéf koaličních Starostů Vít Rakušan po zasedání kabinetu řekl, že Jurečkova komunikace byla špatná. "Věc se měla vysvětlit bezprostředně potom, co se stala, bylo by to tak nejjednodušší," řekl. Rozhodnutí lidoveckého vedení respektuje, za důležité považuje, že se Jurečka omluvil.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zmínil, že na jednání širšího vedení strany zazněla celá řada dotazů a téměř všichni členové připojili nějaký komentář. "Důležité bylo finální hlasování, že výbor nedoporučuje změny na úrovni předsedy strany a vicepremiéra. V tajném hlasování bylo pro 25 ze 30 hlasujících. To je myslím jasný signál, že předseda má důvěru," dodal Výborný.

Baxa doplnil, že záležitost s Jurečkou probíral o víkendu i premiér Petr Fiala (ODS). Předseda vlády v úterý řekl, že Jurečka chyboval, ale chyby lituje a omluvil se. Tím pokládá kauzu za uzavřenou, s čímž souhlasí i Baxa. "Považuji to za věc, která byla vysvětlená," řekl.

Večírek ministerstva vyvolal značnou kritiku. Pokračoval totiž v době, kdy byly již známy tragické události, při nichž ozbrojený útočník ve čtvrtek 21. prosince odpoledne zabil v budově FF UK 14 lidí a dalších 25 zranil. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15:30. Jurečka se hájí tím, že mobil nesledoval a "v plném rozsahu" se o situaci dozvěděl až v 18:26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.