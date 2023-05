Záchranáři České republiky podstoupí cvičení v Karlovarském kraji

Do Karlovarského kraje se první červnový víkend sjedou záchranáři z celé republiky na metodické cvičení. Na několika místech v kraji, od lázeňského zóny až po areál chemičky, budou řešit zdravotnické úlohy způsobem, jako by vyjížděli na ostrý výjezd, řekl dnes novinářům ředitel karlovarské záchranné služby Jiří Smetana. Některá cvičení budou přístupná také veřejnosti. Akce se uskuteční od 2. do 4. června.

Cílem cvičení je podle ředitele výměna zkušeností na poli přednemocniční neodkladné péče. Určené je pro nelékařské pracovníky. V předem vybraných lokalitách na Karlovarsku a Sokolovsku procvičí situaci spojenou s hromadným postižením osob a sedm dalších dílčích úkolů, které prověří jejich schopnosti.

Program začne v pátek mimořádnou událostí, při níž budou záchranáři ošetřovat desítky zraněných. Kromě záchranářů a operátorek zdravotnického operačního střediska se zapojí také všechny ostatní složky integrovaného záchranného systému (IZS), letecká záchranná služba v Plzni i zdravotnická zařízení v kraji spolu s Fakultní nemocnicí Plzeň. Pro všechny z nich půjde především o nácvik komunikace a týmové spolupráce. Konkrétní úkoly účastníci dopředu neznají.

Sobotní zásahy jsou naplánované na karlovarské kolonádě, v obchodním domě, u loketského hradu, v sokolovské chemičce či polygonu BMW u Vřesové. "Tato místa nebudou všechna přístupná veřejnosti, nicméně dvě z nich ano, a to je obchodní centrum Varyáda a Mlýnská kolonáda. Tam bude moci veřejnost sledovat práci profesionálních záchranářů," řekla vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska karlovarských záchranářů Nikola Brizgalová.

Pořadatelé upozorňují, že v okolí jednotlivých lokalit bude především v sobotu zvýšený počet projíždějících sanitek se zapnutým světelným i zvukovým znamením. Na vytipovaných místech budou proto dobrovolníci, kteří budou zajišťovat bezproblémový průjezd.

Prvních pět ročníků metodického cvičení P155, tehdy ještě Pražská 155, se konalo v Praze a poté se stalo putovním. Po Libereckém a Jihomoravském kraji a pandemické pauze se pořadatelství letošního osmého ročníku ujala Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.