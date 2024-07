Zadlužený indický dělník vykopal diamant v hodnotě 2,23 milionu korun

Osud zadluženého indického dělníka se zásadně změnil poté, co ve státě Madhjapradéš našel obří diamant. Za více než 19karátový kámen by na vládní aukci mohl odhadem získat asi osm milionů rupií (2,23 milionu korun), napsal zpravodajský server BBC News.

Rádžu Gound řekl, že si už více než deset let pronajímá doly ve městě Panna v naději, že najde diamant. Toto město je proslulé svými nalezišti diamantů a lidé si často od vlády pronajímají levné, mělké doly, ve kterých obvykle jen s nejzákladnějšími nástroji a vybavením hledají cenné kameny.

Každý nález je poté předán vládnímu úřadu pro diamanty, který kámen ocení. "Tyto doly je možné si pronajmout za zhruba 200 až 250 rupií na určené období," řekl BBC Anupam Singh, představitel vládního diamantového úřadu.

V roce 2018 našel horník v jednom z dolů v Panně diamant v hodnotě 15 milionů rupií. Takové nálezy jsou ovšem vzácné.

Rádžu Gound BBC řekl, že důl, ve kterém svůj diamant našel, pronajal jeho otec ve vesnici Krišna Kaljanpúr Patti nedaleko Panny asi před dvěma měsíci. Dodal, že jeho rodina si pronajímá doly většinou během monzunového období, kdy není dost práce v zemědělství a zedničině.

"Jsme velmi chudí a nemáme žádný jiný zdroj příjmů. Tak to děláme v naději, že si vyděláme nějaké peníze," řekl. Slyšel příběhy o lidech, kteří měli při hledání diamantů štěstí a doufal, že se totéž jednoho dne podaří i jemu.

Ve středu ráno se vydal do dolu, aby se pustil do každodenní dříny. "Je to únavná práce. Vykopeme jámu, vytáhneme kusy zeminy a kamení, promyjeme je v sítu a pak pečlivě probíráme tisíce drobných kamínků a hledáme diamanty," řekl. A onoho odpoledne se mu všechna námaha vyplatila a konečně se na něj usmálo štěstí.

"Prosíval jsem kameny a uviděl jsem něco, co připomínalo kousek skla. Přiložil jsem si ho k očím a uviděl slabý odlesk. Tehdy jsem věděl, že jsem našel diamant," řekl. Nález odnesl na vládní diamantový úřad, kde ho ohodnotili a zvážili. Diamant bude prodán v příští vládní aukci a Gound dostane výslednou sumu, ze které se odečte vládní poplatek a daně.

Gound doufá, že za tyto peníze postaví lepší dům pro svou rodinu, a bude moct dokonce zaplatit svým dětem kvalitní vzdělání. Nejdřív ale chce splatit dluh ve výši 500.000 rupií. A co bude dál? "Zítra se znovu vrátím do dolu hledat další diamanty," dodal šťastný nálezce.