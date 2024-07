Zápis na seznam UNESCO Krušnohoří prospěl, shodli se Fiala s Kretschmerem

Zápis krušnohorského hornického regionu na seznam kulturního dědictví UNESCO příhraniční oblasti díky turismu pomohl. Dnes se na tom shodli český premiér Petr Fiala se saským kolegou Michaelem Kretschmerem. Oba premiéři Krušnohoří společně navštívili, aby si tak připomenuli pět let od zápisu na prestižní seznam.

"Jsme hrdí na to, co se tady za pět let vybudovalo. S radostí to sledujeme," řekl Kretschmer na tiskové konferenci v Marienbergu, kde premiéři cestu po česko-saském Krušnohoří zakončili. Saský premiér ujistil, že hornický region chce jeho vláda nadále podporovat. Řekl, že zemská i spolková finanční podpora přináší hospodářské výsledky díky rostoucímu zájmu turistů o tuto oblast, proto je s ní třeba pokračovat. "Historická místa znovu ožívají," poznamenal.

"Na dnešní cestě jsme viděli výsledky toho, co se tady za pět let dokázalo udělat," řekl Fiala. Dnešní společné setkání s Kretschmerem pak označil za potvrzení výborných vztahů Česka a Saska a za ukázku toho, že státní hranice jsou díky spolupráci a propojení stále méně patrné.

Český premiér řekl, že dnes hovořil s jáchymovským starostou Františkem Holým a zástupkyní radnice Marienbergu Heike Dachseltovou, kterých se ptal na přínosy ze zápisu na seznam UNESCO. "Od obou jsem dostal stejnou odpověď, že to znamenalo velký posun a velkou změnu k lepšímu," řekl Fiala. "A když už se po pěti letech ukazuje přínos, tak to znamená, že to funguje," uvedl.

Starosta Jáchymova dnes ČTK řekl, že přínosy pro město jsou jasné. "Určitě to mělo vliv na to, jakým způsobem se nyní město může rozvíjet a prezentovat. Ovlivnilo to, že o město je větší zájem a máme více turistů, než když jsme v UNESCO nebyli," řekl Holý. Za velmi významné pak považuje to, že k regionu, ač je rozdělen mezi Sasko a Česko, se přistupuje jednotně. "Je to neoddělitelná součást Krušnohoří, kdy vlastně česká i německá strana mají význam jako celek," dodal.

Podobně jako Holý popsala výhody i Dachseltová. "Turistický přínos to mělo významný," řekla. Během prohlídky města, na které Fialu a Kretschmera doprovázela, si pochvalovala i spolupráci s Čechy. "A to nejen s Mostem, které je naším partnerským městem," řekla.

Oba premiéři se na české i saské straně Krušných hor seznámili nejen se stávajícími projekty, ale také s tím, co regiony plánují. V Jáchymově a také v Marienbergu se dozvěděli o přípravě návštěvnických středisek UNESCO. Celkem jich v krušnohorském regionu bude šest, z toho dvě v Česku. Vedle Jáchymova bude centrum v Krupce, v Sasku pak v Marienbergu, Schneebergu, Annabergu-Buchholzi a Freibergu.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je geografický, historický a kulturní celek, který byl utvářen 850letou historií dobývání surovin a dodnes je s ní velmi úzce spjat. Vliv báňského průmyslu se projevil nejen na stavbách spojených s těžbou, ale i na krajině, architektuře, umění, kultuře a vědě.

Na seznamu UNESCO je zapsáno 22 krušnohorských částí, z toho 17 na saské straně a pět na české, a to v Karlovarském a Ústeckém kraji. Jde o tři rozsáhlá krajinná území reprezentující významné rudné revíry: Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná a Hornická krajina Krupka. Další dvě lokality dokumentují hornickou infrastrukturu, případně menší hornické krajiny, konkrétně Hornickou krajinu Vrch Mědník a Rudou věž smrti u Ostrova.