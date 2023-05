Zelenskyj navštívil Berlín, setkal se s kancléřem i prezidentem

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes ráno přivítal ve svém berlínském sídle na zámku Bellevue hlavu ukrajinského státu Volodymyra Zelenského. Ten se následně setkal také se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem. Zelenského návštěvu v Německu, která je první od loňského napadení Ukrajiny ruskou armádou, doprovází rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Zelenskyj po příjezdu na zámek Bellevue zapózoval společně se Steinmeierem novinářům a následně se podepsal do knihy hostů. "V nejtěžší době moderní historie Ukrajiny se Německo ukázalo jako náš opravdový přítel a spolehlivý spojenec, který v boji za obranu svobody a demokratických hodnot stojí rozhodně na straně ukrajinského lidu," napsal Zelenskyj do prezidentské knihy hostů. "Společně zvítězíme a navrátíme mír do Evropy," dodal.

Zelenskyj v Bellevue, kde nebyla žádná tisková konference, poděkoval Steinmeierovi za jeho podporu Ukrajiny a německému lidu za solidaritu s Ukrajinou a Ukrajinci. "Děkuji, Německo," řekl v němčině.

Ze sídla spolkových prezidentů odjel Zelenskyj do nedalekého kancléřství, kde ho po pozdravení se s kancléřem čekalo přivítání s vojenskými poctami. Oba si také poslechli národní hymny. Následně se ukrajinský prezident s kancléřem odebrali na jednání, pro které je vyhrazena asi hodina. Poté se očekává tisková konference.

Tématy dnešních jednání jsou zcela jistě vojenská situace na Ukrajině a další vojenská a hospodářská pomoc napadené zemi, jak dříve na twitteru naznačil ukrajinský prezident. "Zbraně. Silný balíček. Vzdušná obrana. Rekonstrukce. EU. NATO. Bezpečnost," napsal Zelenskyj na twitteru po nočním příletu do Německa.

Německo, které se na počátku konfliktu zdráhalo posílat na Ukrajinu zbraně, se postupně stalo jedním z největších zbrojních podporovatelů Kyjeva. V sobotu, v předvečer návštěvy, oznámilo německé ministerstvo obrany, že ukrajinské síly dostanou nový balík vojenské pomoci v hodnotě 2,7 miliardy eur (64 miliard Kč). Zásilka bude obsahovat 20 bojových vozů Marder, 30 tanků Leopard 1, 200 průzkumných dronů, čtyři systémy protiletecké obrany IRIS-T SLS i s municí, dále pak houfnice, dělostřeleckou munici a přes 100 obrněných bojových vozidel.

Návštěva Zelenského je vnímána jako symbolická, neboť ukrajinský prezident od ruské invaze opouští vlast jen výjimečně. V Berlíně dnes platí přísná bezpečnostní omezení. Ve vládní čtvrti v centru města jsou rozsáhlé uzavírky, které se týkají i části řeky Sprévy. Na bezpečnost ukrajinského prezidenta dohlíží vedle stovek policistů také odstřelovači na střechách budov a ve vzduchu krouží několik vrtulníků.