Zločin z nenávisti: střelec zastřelil dvacet lidí, další zranil

Při sobotní střelbě v nákupním centru ve městě El Paso na jihu USA zahynulo 20 lidí a 26 dalších utrpělo zranění. Oznámil to texaský guvernér Greg Abbott. Podle mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora jsou mezi oběťmi tři Mexičané, šest Mexičanů bylo zraněno.

Policisté v souvislosti s útokem zadrželi bělocha ve věku 21 let. Střelbu, která se odehrála v obchodním domě Walmart, policie vyšetřuje jako možný zločin z nenávisti.

Na sociálních sítích se objevily zprávy o tom, že útočník sepsal manifest, v němž mluví o nutnosti reagovat na "hispánskou invazi do Texasu" a vyjadřuje podporu masakru ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, kde australský bělošský pravicový extremista zabil v březnu 51 lidí.

Patrick Crusius, a 21 year-old white male Trump supporter whose manifesto says he committed mass murder in "response to [the] Hispanic invasion of Texas.”



